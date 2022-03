Sehen Sie im Video: Mehr als 60 Kilometer lang: Satellitenaufnahmen zeigen russischen Militärkonvoi vor Kiew.









Neu aufgenommene Satellitenbilder von Montag sollen einen russischen Militärkonvoi nördlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew zeigen. Der Konvoi erstrecke sich über etwa 64 Kilometer und ist damit deutlich länger, als die zunächst berichteten 27 Kilometer, erklärte das in den USA ansässigen Unternehmen Maxar Technologies zu den Aufnahmen. Weiter seien zusätzliche Bodentruppen und Kampfhubschraubereinheiten im südlichen Belarus, weniger als 32 Kilometer nördlich der ukrainischen Grenze gesichtet worden. Die russischen Angriffe auf Städte in der Ukraine gingen unterdessen auch in der Nacht zu Dienstag weiter. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in dem Krieg bislang mehr als 100 Zivilisten getötet und mehr als 300 verletzt. Nach ukrainischen Angaben wurden sogar bereits mehr als 350 Zivilisten infolge der Kämpfe getötet. Russland weist den Vorwurf zurück, dass auch zivile Einrichtungen angegriffen würden.

