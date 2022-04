Papst Franziskus hat auf seiner Reise in Malta zu mehr Aufnahmebereitschaft für Migranten aufgerufen.



Vor Dutzenden geflüchteten Menschen hat das katholische Kirchenoberhaupt vor einem "Schiffbruch der Zivilisation" gewarnt. Man solle "die Menschen nicht als Zahlen betrachten, sondern als das, was sie sind, nämlich Gesichter, Geschichten, einfach Männer und Frauen", hat der 85 Jahre alte Argentinier in einer karitativen Einrichtung gefordert.



Migration ist ein zentrales Thema dieser Papstreise in das kleinste EU-Land Malta. Die Regierung des Inselstaates mit rund 500.000 Einwohnern fährt seit Jahren eine strenge Linie und ließ zuletzt Schiffe ziviler Seenotretter-Organisationen mit im Mittelmeer geretteten Bootsmigranten an Bord nicht in ihre Häfen.



Der Heilige Vater sicherte den Flüchtlingen außerdem seine Gebete zu, nachdem er die Berichte zweier Migranten hörte. "Eure Geschichten erinnern an die Abertausenden von Menschen, die in den letzten Tagen gezwungen waren, wegen des grausamen Krieges aus der Ukraine zu fliehen".



Foto: Rene Rossignaud / AP / dpa

Papst Franziskus berührt eine Schwimmweste in der karitativen Einrichtung "Johannes XXIII Peace Lab"