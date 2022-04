Was die Lieferung deutscher Panzer an die Ukraine angeht, so äußert sich Kanzler Olaf Scholz eher zurückhaltend. "Es ist so, dass wir uns bemühen, die Waffen zu liefern, die hilfreich sind und gut eingesetzt werden können. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht, das werden wir auch weiter tun", sagt Scholz auf der Pressekonferenz mit Premier Johnson. Das seien vor allem Panzerabwehr- und Luftabwehrwaffen und Munition gewesen. Er sei sich aber mit Johnson einig, dass man immer schauen müsse, "was kann wirksam eingesetzt werden. Die Fragen lassen sich nur sehr fachlich beantworten".



Ukraines Botschafter Andrij Melnyk hatte die Bundesregierung zuvor aufgefordert, der ukrainischen Armee den Schützenpanzer "Marder" zur Verfügung zu stellen - und mit einem "Marder" pro Woche zu beginnen. "Wir brauchen jetzt schwere Waffen. Der Schützenpanzer Marder wäre ein Weg", sagte Melnyk dem Nachrichtenportal "The Pioneer".