Altkanzler Gerhard Schröder ist tatsächlich zu Gesprächen mit Präsident Putin in Moskau. In der Nacht sind nach ukrainischen Angaben zivile Ziele in Dnipro angegriffen worden. Verfolgen Sie die Entwicklungen an Kriegstag 16 im stern-Liveblog.

Der EU-Sondergipfel in Versailles ist der Ukraine nicht entgegen gekommen. Weder signalisierte man die Chance auf eine beschleunigte Mitgliedschaft. Noch will die Union Öl- und Gasimporte aus Russland als Sanktionen auf den Weg bringen. Der Grund: Dies würde die EU-Staaten sehr schwächen und Putin in die Hände spielen. Einig waren sich die Europäer in diesen Fragen nicht; zu den Bremsern gehörte auch Bundeskanzler Olaf Scholz.

Dessen Vor-Vorgänger und Parteifreund Gerhard Schröder unternimmt tatsächlich in Moskau bei seinem Freund Wladimir Putin einen Vermittlungsversuch. Schröders Vorstoß ist offenbar mit niemandem abgesprochen. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte am Abend im ZDF dennoch: "Alles, was hilft, um diesen furchtbaren Krieg zu beenden, ist ja willkommen."

Unterdessen gehen die Kämpfe in der Ukraine unvermindert weiter.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

15.59 Uhr: EU kündigt neue Sanktionen an

15.25 Uhr: EU will weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an Ukraine zur Verfügung stellen.

und Ausrüstung an Ukraine zur Verfügung stellen. 13.23 Uhr: Putin sieht "positive Veränderungen" in Verhandlungen mit der Ukraine

sieht in Verhandlungen mit der Ukraine 13.02 Uhr: UN-Hochkommissariat wirft Russland mögliche Kriegsverbrechen vor

vor 10.58 Uhr: Ukraine kündigt neue Fluchtwege aus Mariupol, Charkiw und Wolnowacha an

kündigt neue aus Mariupol, Charkiw und Wolnowacha an 9.59 Uhr: Putin erleichtert Entsendung "freiwilliger" Kämpfer

erleichtert Entsendung 7.00 Uhr: Russland will Sitzung von UN-Sicherheitsrat wegen Biowaffen

wegen 6.47 Uhr Präsident Selenskyj wirft Russland Angriff auf Fluchtkorridor vor

vor 6.47 Uhr: Rund 100.000 Menschen aus ukrainischen Städten in Sicherheit gebracht

Live Blog Ukraine-Krieg, Tag 16 – Liveblog DieterHoss Die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, Olga Stefanishyna, hat betont, dass sich Altkanzler Gerhard Schröder "natürlich nicht" im Auftrag der Ukraine zu Gesprächen in Moskau aufhalte. Man sei zwar nicht überrascht über den Aufenthalt Schröders in der russischen Hauptstadt, doch der SPD-Politiker habe kein Mandat des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, sagte Stefanishyna in der ZDF-Sendung "Heute Journal update". "Es war keine Überraschung für uns, denn Gerhard Schröder ist ja eine Person, die von der Russischen Föderation finanziert wird und der einige russische Unternehmungen leitet, die gesponsert werden vor der Russischen Föderation“, sagte die Vize-Regierungschefin. Aber die "Absicht des Besuches" sei ihrer Regierung nicht bekannt.

DieterHoss In der belagerten südostukrainischen Hafenstadt Mariupol ist die Zahl der getöteten Zivilisten ukrainischen Angaben zufolge auf 1582 gestiegen. Die humanitäre Lage in Mariupol sei katastrophal, hieß es weiter in einer Mitteilung des Stadtrats vom Freitagabend im Nachrichtenkanal Telegram. Mehrere Versuche, Menschen zu evakuieren, sind in den vergangenen Tagen gescheitert. Nach Angaben der Stadt werden dringend Lebensmittel, Trinkwasser und Nahrungsmittel benötigt. Heizung und Strom sind ausgefallen. Viele Einwohner suchen in Kellern Schutz vor Angriffen. Auch am Freitag habe ein Hilfskonvoi aus der Stadt Saporischschja nicht bis nach Mariupol vordringen können, meldete die Agentur Ukrinform. Der Statistik der Vereinten Nationen zufolge sind bisher landesweit etwas mehr als 560 tote Zivilisten belegt. Die Ukraine geht von deutlich höheren Zahlen aus.

Beschuss eines Wohnblocks in Mariupol am 11.3.2022 (Foto: Evgeniy Maloletka / AP / dpa) Bild entfernen

DieterHoss Russische Soldaten haben ukrainischen Angaben zufolge den Bürgermeister der besetzten südukrainischen Stadt Melitopol entführt. Iwan Fedorow sei am Freitag bei einem Besuch des Krisenzentrums von Melitopol von einer Gruppe von "zehn Besatzern" verschleppt worden, als er sich um Versorgungsfragen kümmern wollte, teilte das ukrainische Parlament auf Twitter mit. "Er weigerte sich, mit dem Feind zu kooperieren", hieß es in der Twitter-Nachricht.



Der stellvertretende Leiter der ukrainischen Präsidialverwaltung, Kirillo Timoschenko, veröffentlichte im Messengerdienst Telegram ein Video, auf dem Soldaten in einiger Entfernung aus einem Gebäude kommen und dabei einen schwarzgekleideten Mann mit sich führen, dessen Kopf offenbar in einem schwarzen Sack steckt. Unabhängig überprüfen lassen sich die Informationen nicht.

DieterHoss Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hat die Kriegsparteien in der Ukraine vor möglichen Kriegsverbrechen gewarnt. "Wenn Angriffe absichtlich gegen die Zivilbevölkerung gerichtet sind, ist das ein Verbrechen", ermahnte IStGH-Chefankläger Karim Khan die Kriegsparteien. "Es gibt keine rechtliche Rechtfertigung, es gibt keine Entschuldigung für Angriffe, die wahllos erfolgen oder deren Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung unverhältnismäßig sind." Die russischen Streitkräfte hatten in den vergangenen Tagen ihren Beschuss auf zahlreiche belagerte Städte ausgeweitet. Für Entsetzen sorgte am Mittwoch ein Angriff auf eine Entbindungsklinik in der Hafenstadt Mariupol, bei dem nach ukrainischen Angaben mehrere Menschen starben. "Ich verfolge die zutiefst beunruhigenden Entwicklungen in den Kampfhandlungen aufmerksam", sagte Khan. "Die Ereignisse der letzten Tage zwingen mich, erneut zu betonen, dass sich alle an diesem Konflikt Beteiligten strikt an die geltenden Regeln des humanitären Völkerrechts halten müssen."

Niels Kruse Das ist der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja, der in einer eigens einberufenen Sicherheitsratssitzung angebliche Beweise für in der Ukraine produzierte Biowaffen in die Runde hält. Großbritannien reagierte ungehalten auf diese "Show": "Wir sitzen nicht in diesem Saal, um ein Publikum für russische innenpolitische Propaganda zu sein", sagte die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward. "Wir sollten nicht zulassen, dass Russland seinen ständigen Sitz missbraucht, um Desinformationen und Lügen zu verbreiten und den Zweck des Sicherheitsrats zu verfälschen." Bild entfernen

Niels Kruse Nach eigner Auskunft hat Russland 82 ukrainische Militäranlagen zerstört. Darunter seien Kommando- und Kontrollzentren, Flugabwehrsysteme und Munitionsdepots. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Seit Kriegsbeginn vor gut zwei Wochen sollen dem Sprecher zufolge insgesamt 3346 ukrainische Militärobjekte zerstört worden sein.

Niels Kruse Youtube sperrt ab sofort Kanäle, in denen der Angriff Russlands auf die Ukraine geleugnet wird. "Unser Gemeinschaftrichtlinien verbieten Inhalte, die gut dokumentierte gewalttätige Ereignisse leugnen, verharmlosen oder trivialisieren", sagte ein Youtube-Sprecher. Deshalb entferne man Inhalte über die russische Invasion in der Ukraine, die gegen diese Richtlinien verstoßen. "Im Einklang damit sperren wir ab sofort auch Youtube-Kanäle, die mit russischen staatlich finanzierten Medien in Verbindung stehen - und zwar weltweit." In den staatlichen russischen Medien wird die Invasion in der Regel als friedenserhaltende oder befreiende Operation bezeichnet.

Niels Kruse Vor dem UN-Sicherheitsrat hat Russland der Ukraine und den USA die Entwicklung von Biowaffen vorgeworfen. "Das Russische Verteidigungsministerium besitzt jetzt Dokumente, die bestätigen, dass es auf dem Territorium der Ukraine ein Netzwerk von mindestens 30 biologischen Labors gab", sagte UN-Botschafter des Landes, Wassili Nebensja bei einer Dringlichkeitssitzung des Gremiums. Diese seien für "gefährliche Experimente" mit Erregern von Milzbrand, Tularämie, Cholera und anderen tödlichen Krankheiten genutzt worden. Dabei sei Kiew vom Pentagon unterstützt worden. Internationale Faktenchecker haben Behauptungen über ein Netz von Laboren bereits entkräftet. Auch die UN sagten mehrfach, sie wüssten nichts über angeblich in der Ukraine produzierte Massenvernichtungswaffen. Die USA sprechen von "Propaganda" und einem möglichen Vorwand der Russen, selbst Massenvernichtungswaffen im Ukraine-Krieg einzusetzen.

Daniel Wüstenberg In vielen ukrainischen Krankenhäusern könnten wegen des Krieges schon bald die Medikamente knapp werden. "Da die Krankenhäuser im Osten mit der steigenden Zahl von Verletzten überfordert sind, geht ihnen langsam das medizinische Material aus", erklärte Anja Wolz, Nothilfekoordinatorin von Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine. "Und wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, bis Kiew von der Versorgung abgeschnitten sein wird."



Ärzte ohne Grenzen habe in der vergangenen Woche eine erste Lieferung von drei Lastwagen mit 120 Kubikmetern medizinischer Hilfsgüter in die Ukraine geschickt, erklärte die Organisation. In den vergangenen Tagen trafen demnach weitere Hilfsgüter in der Ukraine ein und neue Lieferungen werden in den kommenden Tagen und Wochen folgen. Aber es sei zu befürchten, "dass es immer schwieriger wird, medizinische Hilfsgüter und medizinisches Personal dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden", erklärte Wolz.

Daniel Wüstenberg Bundeskanzler Olaf Scholz will bei seinen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs auch die Gespräche berücksichtigen, die Altkanzler Gerhard Schröder (beide SPD) in Moskau führt. "Wir werden sicherlich die Ergebnisse zur Kenntnis nehmen können und auch einbeziehen können, in all das, was wir an eigenen Anstrengungen unternommen haben", sagte Scholz nach dem EU-Gipfel im französischen Versailles. Weiter wollte er sich zu der Initiative Schröders aber nicht äußern: "Das muss und kann ich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht kommentieren."



Schröder war am Mittwoch nach Moskau gereist, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Gespräche über den Ukraine-Krieg zu führen.

Daniel Wüstenberg US-Präsident Joe Biden hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat einmal mehr Unterstützung der Vereinigten Staaten im Konflikt mit Russland zugesagt. Biden sagte in Washington, er habe soeben mit Selenskyj gesprochen. "Ich sagte ihm, wie jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, dass die Vereinigten Staaten an der Seite des ukrainischen Volkes stehen, das mutig für die Verteidigung seines Landes kämpft."

Daniel Wüstenberg US-Präsident Joe Biden hat Russland vor einem Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine gewarnt. Russland würde bei einem Einsatz chemischer Waffen "einen hohen Preis zahlen", sagte Biden im Weißen Haus auf eine entsprechende Journalistenfrage. Zuletzt waren Befürchtungen laut geworden, der Kreml in Moskau könnte mit Vorwürfen, die Ukraine verfüge über biologische oder chemische Waffen, eine Vorwand für einen eigenen Einsatz solcher Waffen schaffen.



https://twitter.com/POTUS/status/1502306474462167040

Daniel Wüstenberg Die USA und die anderen G7-Staaten wollen den Handel mit Russland wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine massiv einschränken. US-Präsident Joe Biden kündigte am Freitag an, die USA und ihre Verbündeten würden Russland den Status als "meistbegünstigte Nation" entziehen. Das würde den Weg für Zollerhöhungen und weitere Handelsbeschränkungen ebnen.

Daniel Wüstenberg Die EU will weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. "Wir werden nun ein viertes Paket von Sanktionen vorschlagen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag nach einem EU-Gipfel im französischen Versailles. Dies werde Russland weiter vom weltweiten Wirtschaftssystem isolieren. Zudem werde es die Kosten für die russische Invasion in die Ukraine weiter erhöhen. Details nannte von der Leyen nicht.

Daniel Wüstenberg Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält an seinem Nein zu einem Importstopp für russische Energie fest. "Es ist eine bewusste, begründete und nachvollziehbare Entscheidung, dass wir jedenfalls von unserer Seite aus die Importe, die wir heute im Bereich der Energie haben in Europa, nicht einstellen werden", sagte Scholz nach dem EU-Gipfel in Versailles. Die Regierungschefs der EU-Staaten seien sich hier auch sehr einig. Europa sei viel stärker auf Energieimporte angewiesen als etwa die USA und Kanada, die daher einfacher mit der Situation umgehen könnten. "Was sie machen, das wissen sie, kann Europa nicht in gleicher Weise unternehmen."

Nächste Seite 1

2

3

4

5

6