Dutzende Kunstwerke aus russischen Museen hängen wegen der gegen Russland verhängten Sanktionen in Südkorea fest. Die Gemälde bekannter russischer Künstler wie Wassily Kandinsky, Kasimir Malewitsch und Alexander Rodtschenko waren seit Dezember im Sejong-Kunstmuseum in Seoul gezeigt worden, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Die Ausstellung endete am Sonntag, die Gemälde können aber nicht zurück nach Russland gebracht werden, weil es wegen der Sanktionen keine Flüge gibt.



Die Kunstwerke sind den Angaben zufolge Leihgaben vier russischer Museen, darunter das Staatliche Kunstmuseum in Nischni Nowgorod und das Museum der schönen Künste in Jekaterinburg. Zu den bekanntesten Werken zählen "Improvisation 4" von Kandinsky und "Suprematismus" von Malewitsch.



"Die Werke werden für die Rückgabe vorbereitet, aber wegen des Krieges in der Ukraine sind die Flugverbindungen blockiert ", erklärten die Organisatoren. Russland suche nun nach einer Möglichkeit, sie ohne Flugzeug zurückzuholen.