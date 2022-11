Sehen Sie im Video: Selenskyj – 41 Siedlungen im Süden der Ukraine von Russland zurückerobert.









STORY: US-Präsident Joe Biden zeigt sich wenig optimistisch in Bezug auf ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine. Vor seiner Abreise zu einem Auslandsbesuch sagte Biden: "Ich glaube nicht, dass der Konflikt gelöst werden kann, solange Putin nicht aus der Ukraine verschwindet." Unterdessen sind ukrainische Truppen in einigen Teilen des Landes offenbar weiter auf dem Vormarsch. 41 Siedlungen im Süden der Ukraine seien von Russland zurückerobert worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag. Zugleich verwies er auf die Opfer unter den ukrainischen Truppen, die nie vergessen werden dürften. Konkrete Zahlen nannte er nicht. Russland hatte am Mittwoch den Rückzug seiner Truppen aus dem südukrainischen Cherson angekündigt. Laut Einschätzung der ukrainischen Armee wird der Abzug mindestens eine Woche dauern.

