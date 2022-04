Zerstörungen in der Nowodruschesk in der ostukranischen Oblast Luhansk

Russland beginnt offenbar mit seiner Großoffensive im Osten des Landes. Die Lage in der umkämpften Hafenstadt Mariupol ist dramatisch. Und Russland hat erneut die Region Lwiw angegriffen. Die Ereignisse von Kriegstag 54 im Überblick.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Beginn der russischen Offensive im Osten der Ukraine bestätigt. "Wir können nun bestätigen, dass die russischen Truppen den Kampf um den Donbass begonnen haben, auf den sie sich seit langem vorbereiten", erklärte Selenskyj am Abend in einer Rede, die im Messengerdienst Telegram verbreitet wurde. "Ein sehr großer Teil der ganzen russischen Armee wird nun für diese Offensive verwendet", erklärte er.

Die Ukraine werde sich dem entgegenstellen. "Ganz gleich, wie viele russische Truppen dorthin getrieben werden: Wir werden kämpfen", versicherte Selenskyj. Man werde sich verteidigen und nichts aufgeben.

Zuvor hatte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, bei Facebook vom Beginn des Angriffs berichtet: "Es ist die Hölle. Die Offensive, von der wir seit Wochen sprechen, hat begonnen." Es gebe Kämpfe in Rubischne und Popasna und "unaufhörlich Kämpfe in anderen friedlichen Städten", fügte der Gouverneur hinzu.

Ziel russischer Angriffe ist aber auch der Westen: In der Stadt Lwiw (früher: Lemberg) wurden am Montag nach Angaben der Behörden durch russische Raketen mindestens sechs Menschen getötet. Es waren die ersten Toten dort.

Mit der Offensive im Osten wurde nach inzwischen mehr als sieben Wochen Krieg bereits seit Tagen gerechnet. Dafür hatten sich die russischen Truppen nach Moskaus Darstellung aus dem Großraum Kiew zurückgezogen. Nach Angaben des Generalstabs in Kiew werden nun Vorstöße in Richtung Barwinkowe und Slowjansk im Donezker Gebiet erwartet. Gouverneur Hajdaj berichtete, dass die Kontrolle über die Kleinstadt Kreminna verloren gegangen sei. Es gebe Straßenkämpfe, eine Evakuierung sei nicht mehr möglich. "Jede Stunde verschlechtert sich die Situation." In Kreminna sollen von 18.000 Einwohnern vor dem Krieg noch etwa 4000 ausharren.

Die Ereignisse vom Kriegstag 54 im Überblick:

Russland setzt Angriffe fort

Bei dem Raketenangriff auf Lwiw gab es außer den Toten zahlreiche Verletzte, darunter nach Angaben des Bürgermeisters auch ein Kind. Berichtet wurde von vier oder fünf Einschlägen. Es sollen Militäranlagen getroffen worden sein, aber auch zivile Gebäude wie ein Reifenservice und ein Hotel. Die Altstadt von Lwiw ist Weltkulturerbe. In der Nähe der Stadt gibt es mehrere Militäranlagen. Sie gilt als wichtiger Umschlagpunkt für Waffenlieferungen aus dem Westen.

Dramatische Lage in umkämpfter Hafenstadt Mariupol

Auch in Mariupol gingen die Kämpfe weiter. Der ukrainische Generalstab berichtete von Raketen- und Bombenangriffen. Dabei kämen auch Überschallbomber vom Typ Tu-22M3 zum Einsatz. Der Aufforderung zur Kapitulation folgten die Ukrainer nicht. Regierungschef Denys Schmyhal kündigte im US-Sender ABC einen Kampf "bis zum Ende" an. Außenminister Dmytro Kuleba warf Russland vor, Mariupol dem Erdboden gleichmachen zu wollen. Dort sollen sich in einem Stahlwerk mehrere Tausend ukrainische Kämpfer verschanzt haben – und zudem zahlreiche Zivilisten aufhalten.

Diskussion um Waffenlieferungen dauert an

In der EU und in Deutschland wird weiter über Waffenlieferungen in die Ukraine debattiert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen appellierte an die EU-Länder: "Für alle Mitgliedstaaten gilt, wer kann, sollte schnell liefern, denn nur dann kann die Ukraine in ihrem akuten Abwehrkampf gegen Russland bestehen", sagte sie der "Bild am Sonntag". Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird weiter Zögern vorgeworfen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi mahnte mit Blick auf die russische Offensive: "Diejenigen, die von uns benötigte Waffen und Munition haben und ihre Hilfe zurückhalten, müssen wissen, dass das Schicksal dieser Schlacht auch von ihnen abhängt."

Deutschland hat bisher Panzerfäuste, Luftabwehrraketen und Maschinengewehre geliefert sowie Fahrzeuge, Nachtsichtgeräte und Schutzausrüstung. Die Ukraine fordert aber auch schwere Waffen wie Kampfpanzer, Artilleriegeschütze und Kampfhubschrauber. Scholz wird zudem in der eigenen Koalition Zaudern vorgeworfen. Am Freitag hatte die Bundesregierung bekanntgegeben, dass von insgesamt zwei Milliarden Euro für militärische Anschaffungen in Partnerländern mehr als die Hälfte in die Ukraine fließen soll. Die Debatte um Waffenlieferungen beendete das aber nicht.

Keine Fluchtkorridore und keine Verhandlungserfolge

Bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine für eine Beendigung des Krieges waren weiter keine Fortschritte in Sicht. Der Kreml warf Kiew vor, seine Linie oft zu ändern. Gleichwohl werde weiter auf Expertenebene verhandelt. Auch auf Fluchtkorridore für Zivilisten konnten sich die Parteien den zweiten Tag in Folge nicht einigen. Zuletzt waren am Samstag knapp 1500 Menschen über derartige Routen in sichere Gebiete gelangt.

Papst Franziskus spricht von "Ostern des Krieges"

Papst Franziskus nutzte die Feierlichkeiten rund um das Osterfest, um zu Frieden aufzurufen. "Zwist, Kriege und Streitigkeiten mögen dem Verständnis und der Versöhnung weichen", sagte das katholische Kirchenoberhaupt auf dem Petersplatz in Rom. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar haben nach UN-Angaben mehr als 4,9 der ehemals 44 Millionen Einwohner die Ukraine verlassen. Außerdem wurden mehr als sieben Millionen Menschen im Land vertrieben.

Die Bundespolizei registrierte bis Montag mehr als 357 000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland. Die tatsächliche Zahl dürfte aber höher liegen. An den Grenzen gibt es keine festen Kontrollen. Menschen mit ukrainischem Pass dürfen 90 Tage lang ohne Visum in der EU bleiben.

