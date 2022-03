Selenskyj: Russische Armee mit schwersten Verlusten seit Jahrzehnten

Sehen Sie im Video: Waisenkinder für Propaganda instrumentalisiert – diese traurigen Videos stammen nicht aus der Ukraine. Der Krieg in der Ukraine ist auch eine Propaganda-Schlacht im Internet. Dieses Video von zwei Waisenkindern verbreitet sich derzeit in den sozialen Netzwerken. Begleittext und Hashtags suggerieren, dass es sich bei den Kindern um Opfer des aktuellen Krieges in Osteuropa handelt. Doch bei dem Video handelt es sich um einen Fake. Die beiden Videos stehen in keinem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Eine Rückwärtssuche ergibt: Das Video des Mädchens wird bereits 2016 und damit Jahre vor dem aktuellen Konflikt veröffentlicht. Laut Videobeschreibung soll der Clip die kleine Malak nach ihrer Flucht aus Fallujah im Irak zeigen. Das Video des Waisenjungen wird 2020 und damit ebenfalls Jahre vor dem Ausbruch des aktuellen Krieges veröffentlicht. Berichten zufolge stammt der Junge aus Idlib in Syrien. Die beiden zusammengeschnittenen Videos werden mit trauriger Musik unterlegt – offenbar um die traurigen Clips noch emotionaler zu gestalten. Doch trotz des herzzerreißenden Hintergrundes der beiden Clips haben die Videos keinen Bezug zum-Ukraine-Krieg. Der Fall macht deutlich, dass nicht nur alte Videos von Kampfhandlungen und Explosionen für Propagandazwecke aus dem Zusammenhang gerissen werden – sondern auch emotionale Geschichten, die dem Zuschauer ans Herz gehen. Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

In Russlands Krieg gegen die Ukraine gerät die Hauptstadt Kiew wieder stärker ins Visier. Auch aus dem Westen des Landes unweit der Grenze zu Polen werden weitere Luftangriffe gemeldet. Verfolgen Sie die Entwicklungen an Kriegstag 17 im stern-Liveblog.

Mehrere Städte in der Ukraine haben in der Nacht zu Samstag erneut Kämpfe und Beschuss gemeldet. "Mistkerle, sie lassen uns nicht schlafen", schrieb der Gouverneur des südukrainischen Gebiets Mykolajiw, Witalij Kim, in der Nacht zu Samstag auf Telegram. Wenige Stunden davor hatte er einem ukrainischen TV-Sender gesagt, in der Stadt Mykolajiw sei mindestens eine Person verletzt und mehrere Wohnhäuser und Autos beschädigt worden. Auch zwei Feuer seien in der Stadt aufgrund Raketenbeschusses ausgebrochen. Einem lokalen Beamten zufolge soll zudem die Krebsklinik der Stadt beschädigt worden sein.

In der Hauptstadt Kiew wurde in der Nacht zu Samstag mindestens drei Mal Flugalarm ausgelöst. Laut CNN war in der Stadt aus der Ferne am Samstagmorgen "minutenlanger" Beschuss zu hören. Nach ukrainischen Militärangaben ist die Hauptstadt wie auch Mariupol im "Belagerungszustand". Der ukrainische Generalstab warnte, die russische Armee versuche, die Verteidigung westlich und nordwestlich der Hauptstadt auszuschalten, um Kiew zu "blockieren". Mittlerweile nähert sich die russische Armee der Stadt auch von Nordosten her. Ukrainische Soldaten berichteten AFP-Reportern von heftigen Kämpfen um die Kontrolle der wichtigsten nach Kiew führenden Autobahn bei Welyka Dymerka.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

Selenskyj: Russische Armee mit schwersten Verlusten seit Jahrzehnten

seit Jahrzehnten Russland droht mit Angriffen auf westliche Waffenlieferungen

Rund um Kiew gebe es russische Offensiven an der nördlichen Stadtgrenze bei Sasymja und in südlicher Richtung bei Wyschenky, teilte der ukrainische Generalstab in der Nacht zu Samstag mit. Diese Offensiven seien in einigen Bereichen teils erfolgreich .

an der nördlichen Stadtgrenze bei Sasymja und in südlicher Richtung bei Wyschenky, teilte der ukrainische Generalstab in der Nacht zu Samstag mit. Diese Offensiven seien in einigen Bereichen . Russland hat in der Nacht die Ziele der Angriffe auf den Westen der Ukraine ausgeweitet. Strategische Bomber der russischen Luftwaffe sollen Marschflugkörper in den Städten Luzk , Iwano-Frankiwsk nahe der Stadt Lwiw sowie im Süden des Landes bei Dnipro eingesetzt haben.

ausgeweitet. Strategische Bomber der russischen Luftwaffe sollen in den Städten , nahe der Stadt Lwiw sowie im Süden des Landes bei eingesetzt haben. Am ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl gelang es Technikern, einen Teil der Stromleitungen zu reparieren. Das berichtete die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien am Freitagabend unter Berufung auf den ukrainischen Betreiber.

Live Blog Ukraine-Krieg, Tag 17 – Liveblog Niels Kruse Wolodymyr Selenskyj hat Jerusalem als möglichen Ort für Verhandlungen über ein Kriegsende mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeschlagen. "Heute ist es nicht konstruktiv, sich in Russland, in der Ukraine oder in Belarus zu treffen. Das sind nicht die Orte, an denen wir ein Verständnis für die Beendigung des Krieges finden können", sagte er. Sowohl Selensky als auch Putin hatten zuletzt wiederholt mit dem israelischen Regierungschef Naftali Bennett telefoniert, der vor einer Woche den Kremlchef persönlich in Moskau getroffen hatte.

Niels Kruse In dem von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja sind nach Angaben aus Kiew Experten aus Russland eingetroffen. Elf Beschäftigte des russischen Staatskonzerns Rosatom hätten das AKW im Südosten der Ukraine erreicht, darunter seien zwei Ingenieure, teilte das staatliche Unternehmen Enerhoatom mit. Vertreter einer selbst ernannten militärisch-zivilen Verwaltung hätten erklärt, dass die Gruppe die Sicherheit der Anlage bewerten solle und auch für Reparaturarbeiten zuständig sei. In Europas größtem Atomkraftwerk hatte vor mehr als einer Woche ein Ausbildungsgebäude unweit eines Reaktors gebrannt, nachdem es unter Beschuss geraten sein soll. Bild entfernen

Niels Kruse Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine aufgefordert. Außerdem drangen Scholz und Macron auf einen Einstieg in eine diplomatische Lösung des Konflikts. Das teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit nach einem Telefonat von Scholz und Macron mit Putin mit. Der Kreml sagte über das Gespräch, Putin habe Scholz und Macron über den "tatsächlichen Stand" der Lage in der Ukraine informiert. Vor allem habe der russische Präsident zahlreiche Fälle massivster Menschenrechtsverletzungen durch ukrainische Sicherheitskräfte angesprochen. Russland behauptet, dass in der Ostukraine ein "Genozid" an der russischen Bevölkerung stattfinde. Dafür gibt es keine Belege.

Niels Kruse In zahlreichen Städten protestieren Menschen gegen den Krieg in der Ukraine, wie hier vor der russischen Botschaft in Tiflis, der Haupstadt Georgiens Bild entfernen

Niels Kruse Ukraine rechnet mit neuer Angriffswelle auf Kiew und andere Städte - Video

https://www.stern.de/politik/ausland/ukraine-krieg--weitere-angriffswelle-auf-kiew-und-andere-staedte-erwartet-31695476.html

Niels Kruse Die russischen Streitkräfte haben nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj seit Beginn ihres Angriffs auf die Ukraine erhebliche Verluste erlitten. "Dies ist der größte Schlag für die russische Armee seit Jahrzehnten", sagte er in einer Videobotschaft. "Nirgendwo hat sie innerhalb so weniger Tage mehr verloren", sagte Selenskjy. "Unsere Streitkräfte tun alles, um dem Feind jede Lust an einer Fortsetzung des Krieges gegen die Ukraine zu nehmen. Die Verluste der russischen Truppen sind kolossal."

Nach ukrainischen Angaben wurden bisher mehr als 360 russische Panzer sowie mehr als 1200 weitere gepanzerte Fahrzeuge zerstört, außerdem etwa 60 Kampfflugzeuge und 80 Hubschrauber. Die Armee habe mehr als 12.000 Soldaten verloren. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.



Niels Kruse Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind 122.837 Menschen aus der Land nach Deutschland gekommen, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Da aber keine festen Grenzkontrollen an den Binnengrenzen stattfänden, könne die Zahl der nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlinge tatsächlich bereits wesentlich höher sein. Nach UN-Angaben haben bereits mehr als 2,5 Millionen Menschen aus der Ukraine im Ausland Zuflucht gesucht.

Niels Kruse Angeblich zur Sicherung gegen ukrainische Angriffe entsendet das autoritär regierte Belarus fünf Kampfgruppen an seine südliche Grenze. Die Einheiten sollten gemeinsam mit Grenzschutztruppen verhindern, dass "nationalistische bewaffnete Formationen" aus der Ukraine nach Belarus einsickern, sagte Vizeverteidigungsminister Viktor Gulewitsch. "Die Truppenbewegungen stehen in keiner Weise im Zusammenhang mit einer Vorbereitung und noch weniger mit einer Teilnahme belarussischer Soldaten an der Spezial-Operation auf dem Territorium der Ukraine." Die Ukraine wirft dem Nachbarland vor, es plane den Kriegseintritt an der Seite Russlands.

Niels Kruse Spontane Straßenumbennung am Sitz des ukrainischen Konuslats in Edinburgh

https://twitter.com/_Staliath/status/1502619517666668545

Niels Kruse Russland droht mit Angriffen auf westliche Waffenlieferungen in der Ukraine. Moskau habe die USA gewarnt, dass das "orchestrierte Hereinpumpen von Waffen durch eine Reihe von Staaten nicht nur ein gefährlicher Schritt ist, sondern diese Konvois auch zu legitimen Zielen" für Angriffe der Armee mache, sagte der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow im russischen Staatsfernsehen. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges haben zahlreiche Länder der Ukraine Waffen geliefert. Die EU hat kurz nach der Invasion Militärhilfe im Umfang von 500 Millionen Euro beschlossen und prüft eine Verdopplung der Summe.

Niels Kruse Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach Angaben aus Kiew mindestens 79 Kinder getötet und mehr als 100 verletzt worden. "Diese Zahlen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da keine Möglichkeit besteht, die Orte des Beschusses zu inspizieren, an denen russische Streitkräfte aktive Feindseligkeiten durchführen", teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mit. In den ersten 16 Tagen des Kriegs seien mehr als 280 Lehranstalten beschädigt und 9 vollständig zerstört worden. "Infolgedessen wurden sieben Millionen Kinder aufgrund aktiver Feindseligkeiten und der vorsätzlichen Zerstörung dieser Einrichtungen der Möglichkeit beraubt zu lernen."

Niels Kruse Wie entwickelt sich der Krieg in der Ukraine? stern-Militärexperte Gernot Kramper sagt: "Es wird keinen Sturm auf Kiew geben". Sehen Sie hier mehr im Video zu Russlands Taktik im Ukraine-Krieg.

Niels Kruse Nach dem Angriff. Die Feuerwehr begutachtet ein beschossenes Haus in Kiew. In der belagerten Hafenstadt Mariupol hat die russische Armee nach Angaben der Ukraine eine Moschee angegriffen, in der sich mehr als 80 Zivilisten aufhielten. Darunter seien auch türkische Staatsbürger gewesen. Bild entfernen

Niels Kruse Russland droht mit Eskalation, sollte die Nato ihre Präsenz im Baltikum ausbauen. "Der Aufbau von Nato-Truppen und -Infrastruktur direkt an unseren Grenzen sowie Pläne für ihren dauerhaften Einsatz sind offen gesagt eine Provokation und führen zu einer deutlichen Zunahme der Konfrontation im Baltikum", sagte der Direktor für Europapolitik im russischen Außenministerium, Sergej Beljajew. Er warnte zudem vor einer Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato. Dies hätte "ernsthafte militärische und politische Folgen, die uns dazu zwingen würden, die gesamte Bandbreite der Beziehungen zu diesen Staaten zu überdenken und Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen", sagte der Diplomat. Details nannte er nicht.

Max Seidenfaden Russland hat vor einer weiteren Stärkung der Nato-Präsenz im Baltikum gewarnt. "Der Aufbau von Nato-Truppen und -Infrastruktur direkt an unseren Grenzen sowie Pläne für ihren dauerhaften Einsatz sind offen gesagt eine Provokation und führen zu einer deutlichen Zunahme der Konfrontation im Baltikum", sagte der Direktor für Europapolitik im russischen Außenministerium, Sergej Beljajew, am Samstag der Agentur Interfax.



Als Vorwand diene eine "weit hergeholte" russische Drohung. Die baltischen Staaten folgten "gehorsam" allen Anordnungen der USA und versteckten sich hinter ihrem erfundenen "Frontlinienstatus", sagte Beljajew. "Wir beobachten dies und ziehen die notwendigen Schlüsse". Er versicherte: "Zugleich hat unser Land die Allianz nie bedroht und bedroht sie nicht." In Litauen sind auch deutsche Soldaten stationiert.



Beljajew warnte zudem erneut vor einer Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato. Dies hätte "ernsthafte militärische und politische Folgen, die uns dazu zwingen würden, die gesamte Bandbreite der Beziehungen zu diesen Staaten zu überdenken und Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen", sagte der Diplomat. Details nannte er nicht. Beljajew sagte, die Neutralität der beiden Staaten sei ein wichtiger Faktor, um die Sicherheit in Europa zu garantieren.



Nächste Seite 1

2