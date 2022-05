Sehen Sie im Video: Ukraines Präsident Selenskyj berichtet in täglicher Botschaft von Gespräch mit Kanzler Scholz.









STORY: HINWEIS: DIESER BEITRAGE GEHT IHNEN OHNE SPRECHERTEXT ZU O-Ton Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine "Ich habe heute mit Bundeskanzler Olaf Scholz gesprochen. Es ging um Verteidigungshilfe für die Ukraine, die Zusammenarbeit im Energiebereich und neue Sanktionen. Schritt für Schritt tun wir alles, um dem Aggressor den größten Schaden zuzufügen." "Die Ukraine diskutiert mit ihren Freunden sehr intensiv über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Wir verhandeln mit den führenden Ländern der Welt, um der Ukraine das Vertrauen in die Sicherheit für die nächsten Jahrzehnte geben zu können. Dies ist das erste Mal in der Geschichte unseres Staates, dass solche Garantien möglich sind. Kein Memorandum, keine Absichtsbekundung, sondern konkrete Garantien. Nicht nur rechtsgültig, sondern auch so geschrieben, dass klar ist was genau und von wem garantiert wird. So Gott will. Das ist nicht an einem Tag zu schaffen, aber ich bin sicher, dass dieser Mai in der ukrainischen Geschichte von besonderer Bedeutung sein wird."

