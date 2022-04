Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Geld in die Hand nehmen und den Katastrophenschutz in Deutschland ausbauen.

Die Zeitenwende, die wir durch den Krieg erleben, erfordert, dass wir den Schutz auch vor militärischen Bedrohungen erheblich stärken müssen.

599 öffentliche Schutzräume

Bausubstanz bestimmter Gebäude verstärken

Dies erklärte sie laut einer Vorabmeldung der "Welt am Sonntag". Derzeit gebe esund es werde geprüft, ob noch mehr existieren. "Der Rückbau ist jedenfalls gestoppt", so die Politikerin. Zudem wolle man die. "Da geht es um Tiefgaragen, U-Bahnhöfe und Keller. Dazu arbeiten wir an neuen Konzepten."