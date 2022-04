Am Freitag riefen zahlreiche US-Stars zur Hilfe für die Ukraine auf. Zu Wort meldete sich auch John Lennons Sohn Julian. Auf Twitter schrieb er: "Der Krieg in der Ukraine ist eine unvorstellbare Tragödie ... Als Mensch und als Künstler fühle ich mich gezwungen, so bedeutsam wie möglich zu reagieren. Also habe ich heute zum ersten Mal den Song meines Vaters, 'Imagine', performt." Er singe das Lied nach all den Jahren, weil es den weltweiten kollektiven Wunsch nach Frieden wiederspiegele. "Dieser Song ist das Licht am Ende des Tunnels, auf das wir alle hoffen."

