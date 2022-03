Sehen Sie im Video: Ukraine-Krieg – Selenskyj hält flammende Rede vor EU-Parlament.









STORY: Live-Schalte ins EU-Parlament. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi hat sich am Dienstag mit einem flammenden Appell an die Abgeordneten in Brüssel gewandt. "Zeigen Sie, dass Sie an unserer Seite stehen. Die Europäische Union wird mit uns stärker sein, so viel ist sicher. Ohne Euch, steht die Ukraine alleine da... Zeigen Sie, dass Sie Europäer sind. Und dann wird das Leben über den Tod siegen, das Licht über die Dunkelheit", so der Präsident. Er sprach auch über die Kinder in der Urkaine. Seinen Angaben zufolge wurden allein am Montag 16 von ihnen getötet. "Präsident Putin sagt, dies sei eine Operation und man führe Schläge aus gegen militärische Einrichtungen aus. Aber wie passen unsere Kinder da hinein? Arbeiten sie etwa in Waffenfabriken? An welchen Raketen denn bitte? Steuern sie Panzer?" Nach der Invasion der Ukraine durch russische Truppen hatte Selenskyj zuletzt eine Aufnahme seines Landes in die EU gefordert, per Eilverfahren. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach sich dafür aus. Die Regierungen mehrerer ost- und zentraleuropäischer Staaten forderten in einem offenen Brief eine "sofortige Beitrittsperspektive" für die Ukraine.

