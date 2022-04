STORY: Ein Konvoi des Internationalen Roten Kreuzes IKRK will einen erneuten Versuch unternehmen, Zivilisten aus der belagerten Hafenstadt Mariupol zu evakuieren. Am Freitag musste das IKRK-Team eine Rettungsaktion abbrechen, bei der ein Konvoi mit 54 ukrainischen Bussen und Privatfahrzeugen aus der Stadt geleitet werden sollte. Die Evakuierung aus Mariupol sei von beiden Seiten genehmigt worden, so das IKRK in einer Erklärung. Nach Aussagen der stellvertretenden Ministerpräsidentin der Ukraine sind für Samstag sieben humanitäre Korridore geplant, um Menschen aus belagerten Gebieten zu evakuieren. Auch aus anderen Regionen wurden in der Nacht zum Samstag wieder russische Angriffe gemeldet. Die Lage im Osten des Landes sei weiterhin äußerst schwierig, sagte der ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Fernsehansprache. Russische Truppen rückten in den Donbass und nach Charkiw vor um neue Angriffe vorzubereiten. Darauf werde man mit einer noch aktiveren Verteidigung reagieren. Satellitenbilder vom Donnerstag zeigen den Abzug von Militärfahrzeugen und -ausrüstung vom Antonov-Flughafen nordwestlich von Kiew.

Mehr