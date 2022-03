Sehen Sie im Video: Selenskyj will mit Putin direkt verhandeln – und äußert sich zu getötetem US-Journalisten.





























STORY: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt auf direkte Gespräche zwischen ihm und dem russischen Präsidenten. "Unsere Delegation hat eine klare Aufgabe - alles zu tun, um ein Treffen der Präsidenten zu ermöglichen", sagte Selenskyj in einer Videoansprache am späten Sonntagabend. Die Ukraine hat wiederholt darauf verwiesen, dass Präsident Wladimir Putin alle endgültigen Entscheidungen treffe. Der Kreml sagte dazu, man werde ein solches Treffen nicht ablehnen, wenn es um "spezifische Fragen" gehe. Selenskyj wiederholte auch seine Forderung an die NATO, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten. "Ich wiederhole es erneut: wenn Sie unseren Luftraum nicht schließen, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor russische Raketen auf ihrem Territorium landen." Selenskyj ging zudem auf den US-Amerikanischen Journalisten Brent Renaud ein, der am Sonntag bei einem Angriff getötet worden war, und sagte, die Attacke auf Renaud und seinen Kollegen seien vollen Absicht gewesen. Die nächste Runde der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine soll am Montagmorgen per Videoverbindung stattfinden.

