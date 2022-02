In der US-Basketballliga NBA haben Spieler der Sacramento Kings und Denver Nuggets vor ihrer Partie aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine eine Schweigeminute abgehalten. In der Spielfeldmitte standen die Profis Seite an Seite und verschränkten ihre Arme. Bei den Kings ist mit Alex Len ein ukrainischer Spieler aktiv.



Len hatte zusammen mit dem anderen ukrainischen Spieler in der NBA, Sviatoslav Mykhailiuk von den Toronto Raptors, vor der Begegnung eine Stellungnahme veröffentlicht: "Eine große Tragödie ist unserem geliebten Heimatland Ukraine widerfahren. Wir verurteilen grundsätzlich den Krieg. Die Ukraine ist ein friedliches und unabhängiges Land, das von Menschen bewohnt wird, die ihr Leben selbst bestimmen wollen", schrieben die beiden.



Auch die Spielergewerkschaft äußerte sich: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen Menschen, die von den jüngsten Ereignissen in der Ukraine betroffen sind – vor allem bei unseren ukrainischen Spielern Alex Len und Sviatoslav Mykhailiuk und deren Familien während dieser schwierigen Zeit", erklärte die NBPA.