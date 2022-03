Sehen Sie im Video: Präsident Selenskyj wirft Moskau vor, Fluchtrouten nach Russland und Belarus zu führen.









STORY: Bilder von Flammen auf dem Gelände eines Öldepots in der Region Zhytomyr. Nach Angaben der ukrainischen Behörden hatten russischen Truppen Luftschläge auf zwei verschiedene Anlagen geflogen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, er geht weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland am Montag vor, vereinbarte Fluchtkorridore angegriffen zu haben, so in Mariupol. Mehrfach hatte Russland Feuerpausen angekündigt, um Zivilisten die Flucht aus belagerten Städten zu ermöglichen, so auch für Dienstagmorgen. Beide Seiten werfen sich vor, die Feuerpausen gestört zu haben. Selenskyj zeigte sich misstrauisch. Russland habe vor allem Fluchtlinien vorgeschlagen, die Richtung Russland und Belarus führten. Unterdessen diskutieren die USA und auch die EU ein Embargo fossiler Brennstoffe aus Russland. Das bleibt auch Moskau nicht verborgen. Laut Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak könnte Russland die Erdgasversorgung über die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland kappen. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen bei ihrem Gipfel in dieser Woche einem Erklärungsentwurf zufolge den Abbau der Abhängigkeit von russischer Energie beschließen.

