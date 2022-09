Nicht nur Deutschland hält sich bei Waffenlieferungen an die Ukraine zurück, sagt Frank Sauer, Experte für internationale Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München. Auch andere G7-Staaten zögerten, die ukrainische Gegenoffensive mit passendem Kriegsgerät zu unterstützen – aus Sorge vor einem offenen Konflikt mit Russland. Sauers Forderung: Der Westen müsse sich dringend darüber verständigen, auf welchen Kriegsausgang man eigentlich hinarbeiten wolle.