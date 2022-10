Sehen Sie im Video: Zerstörung, soweit das Auge reicht – Soldat filmt Schlachtfeld aus Schützengraben.









Zerstörung, soweit das Auge reicht.





Dieser Clip soll die Schützengräben in der Nähe von Bakhmut in der Ost-Ukraine zeigen.





Das Verteidigungsministerium der Ukraine postet den mit dramatischer Musik unterlegten Clip auf Twitter.





Und zieht dabei einen Vergleich zu den Schützengräben des ersten Weltkrieges – offenbar, um auf die ernste Situation im Kriegsgebiet hinzuweisen und die Tragweite des Konfliktes zu unterstreichen.





Das Video wird mehr als 500.000 Mal aufgerufen.





Ursprünglich stammt die Aufnahme von Serhii Kushniruk, der laut eigenen Angaben in der 71. separaten Jagdbrigade der Ukraine kämpft.





Seit Kriegsbeginn postet er auf Tiktok immer wieder Videos von der Front.

Mehr