In den ersten Tagen des Krieges ging diese Szene um die Welt: Eine ukrainische Frau stellte sich in Henychesk in der Region Kherson einem russischen Soldaten in den Weg und verwickelte ihn in eine Diskussion. Am Schluss sagt sie zu ihm: "Steck dir Sonnenblumenkerne in die Taschen, damit Blumen wachsen, wenn sie auf dem ukrainischen Land sterben"

Mehr