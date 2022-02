Frankreich will wegen der russischen Invasion in der Ukraine seine Sanktionen gegen Russland verschärfen. Bei einer Sitzung des Verteidigungsrats kündigte Präsident Emmanuel Macron am Samstag "eine Stärkung der Wirtschafts- und Finanzsanktionen in Absprache mit den Europäern und Amerikanern an", wie der Elysée-Palast in Paris mitteilte. Es geht demnach sowohl um das Einfrieren von Geldern russischer Staatsbürger auf nationaler Ebene als auch um "neue Maßnahmen", die "mit den europäischen Partnern bezüglich des Swift-Systems" ergriffen werden sollten.