Sehen Sie im Video: Video soll Kampfjet-Abschuss aus Piloten-Perspektive zeigen – das steckt dahinter.

























Spektakuläre Aufnahmen aus der Ukraine:





Dieses Video soll zeigen, wie ein russischer SU-25-Jet von einer ukrainischen Flugabwehrrakete getroffen wird.





Gefilmt wird der vermeintliche Abschuss von dem russischen Piloten.





Doch ganz so klar, wie in den sozialen Medien behauptet ist der Fall nicht. Handelt es sich wirklich um einen Treffer durch eine Luftabwehrrakete?





Eindeutig zu sehen: Der Pilot kann sich rechtzeitig aus dem Cockpit retten.





Per Schleudersitz katapultiert er sich aus dem Kampf-Flugzeug.





Wie diese Bilder zeigen, soll der Absturz in Oblast Belgorod passiert sein.





Die Aufnahmen entstehen bereits im Juni 2022 – doch Ende Oktober 2022 geht das Video bei Twitter viral.





Die Ursache für den Absturz ist nicht abschließend geklärt.





Es wird vermutet, dass das Flugzeug eine Stromleitung gestreift haben könnte und infolgedessen abgestürzt sei.





Ein weiteres Video zeigt, das abgestürzte Flugzeug auf einem Feld.





Aus dem Wrack lodern Flammen.

Mehr