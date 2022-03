Sehen Sie im Video: Bombardierungen, brennende Gebäude und fliehende Menschen – Videos zeigen Ausmaß des Krieges.

















Die Angriffe auf die Ukraine gehen weiter.





Das Verifikationsteam von stern und RTL überprüft zahlreiche Videos des Konfliktes auf ihre Echtheit.





Dieses verifizierte Video zeigt die brennende Karasin-Universität in Charkiw.





Die Aufnahmen zeigen, wie die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in Flammen steht.





Auch das gegenüberliegende Gebäude, in dem die Nationale Polizei und der Inlandsgeheimdienst der Ukraine untergebracht sind, brennt lichterloh.





Die Militärflugschule von Charkiw steht nach den Bombenangriffen ebenfalls in Flammen.





Die zweitgrößte Stadt der Ukraine wurde in der Nacht zum 2. März beschossen.





Dieses auf Echtheit geprüfte Video zeigt brennende Wohnhäuser im ukrainischen Schytomyr am 1. März.





Der Bürgermeister der ukrainischen Stadt, Serhij Suchomlyn,

lokalisiert die Anschläge in der Saburova-Straße – Nahe der 95. Luftlande-Angriffsbrigade.





Bei der Bombardierung von Schytomyr wurde außerdem eine Entbindungsstation getroffen, was dieses verifizierte Video zeigt.





Am Bahnhof von Kiew versuchen Menschen verzweifelt die Stadt zu verlassen.





Die Schlangen sind lang – nicht alle Menschen passen in die Züge.

