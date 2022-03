Sehen Sie im Video: Tag 10 des Ukraine-Kriegs – Riesige Feuersäule an Flughafen, Raketen bei Flug auf Mariupol gefilmt.

















Tag 10 des Krieges in der Ukraine:





Die Angriffe auf die Ukraine gehen weiter.





Das Verifikationsteam von stern und RTL überprüft zahlreiche Videos des Krieges auf ihre Echtheit.



Dieses verifizierte Video zeigt Kalibr-Marschflugkörper auf dem Weg ins südwestliche Winnyzja





Die Raketen werden vom russischen Militär wegen ihrer großen Reichweite und Zielgenauigkeit eingesetzt.





Dieses verifizierte Video zeigt ein brennendes Mehrfamilienhaus in Mikolaiv.





Die Hafenstadt liegt im Süden der Ukraine.





Nach einem Angriff auf den Flughafen Vinnytsia stehen Gebäude in Flammen.





Das auf Echtheit geprüfte Video zeigt die Löscharbeiten.





Fotos machen deutlich, wie stark der Flughafen im Südwesten der Ukraine zerstört ist.





Diese auf Echtheit geprüften Aufnahmen zeigen freiwillige Ex-Soldaten – die aus Großbritannien anreisen um in der Ukraine gehen russische Truppen zu kämpfen.

