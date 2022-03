Sehen Sie im Video: Zerstörte Städte, vorrückende Truppen, brennendes Atomkraftwerk – Neue Videos zeigen Kriegs-Ausmaß.





















Der Krieg in der Ukraine geht weiter.





Das Verifikationsteam von stern und RTL überprüft zahlreiche Videos des Konfliktes auf ihre Echtheit.





In der Nacht zum 4. März gab es einen Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja.





Diese verifizierten Aufnahmen zeigen den Brand rund um das größte Atomkraftwerk Europas, das in der Nähe der Großstadt Saporischschja liegt.





Dieses auf Echtheit geprüfte Video soll zeigen, wie russische Truppen in Enerhodar in Richtung der Blockaden der ukrainischen Bevölkerung vorrücken.





Enerhodar liegt im Südosten der Ukraine unweit des getroffenen Atomkraftwerks.





Zu sehen sind auch die starken Rauchwolken, die durch den Angriff entstanden sind.





Weitere verifizierte Aufnahmen zeigen ein komplett zerstörtes Wohngebiet in Tschernihiw.





Die nord-ukrainische Stadt wurde durch Luftangriffe in der Nacht zum 4. März hart getroffen.





Auch in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw, wird das Ausmaß der Zerstörung immer größer.





Dieses von der New York Times auf Echtheit geprüfte Video zeigt die Verwüstung im ostukrainischen Charkiw nach der Bombardierung durch russische Truppen.

Mehr