Prorussischen Separatisten in der Region Luhansk treffen nach Moskauer Angaben weiter auf starken Widerstand ukrainischer Truppen. Im Nordosten der Großstadt Sjewjerodonezk liefen Kämpfe gegen "Nationalisten", sagt der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in seinem Morgenbriefing. In der Stadt leben etwa 100.000 Menschen. Die russische Armee dringt nach Darstellung von Konaschenkow indes weitere elf Kilometer in der Ostukraine vor.



Erstmals räumt ein ranghoher Beamter aus Putins Sicherheitsapparat ein, dass Russland nicht so vorankomme wie geplant. Der Kremlchef hatte stets behauptet, alles laufe nach Plan – auch zeitlich. Dagegen sagt nun der Chef der russischen Nationalgarde, Viktor Solotow: "Ich möchte sagen, dass, ja, nicht alles so schnell läuft, wie man sich das wünschen würde." Er spricht davon, dass sich "Nazisten" in der Region hinter friedlichen Bürgern, darunter Frauen und Kindern, in Schulen, Kindergärten und Wohnhäusern verstecken würden.