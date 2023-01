Dieser Mann, nach eigenen Angaben ehemaliger Kommandant einer Einheit der russischen Söldnergruppe Wagner, der in der Ukraine gekämpft haben will, behauptet, er sei nach Norwegen geflohen und suche dort Asyl, da er um sein Leben fürchte. Er sei Zeuge der Tötung und Misshandlung von Deserteuren und ukrainischen Soldaten geworden und habe demselben Schicksal entgehen wollen. Andrei Medwedew, der sich der Gruppe am 6. Juli 2022 mit einem Viermonatsvertrag angeschlossen haben will, sagte der Menschenrechtsgruppe Gulagu.net, dass er die Grenze nach Norwegen überquert habe, dann sei er von der norwegischen Polizei festgenommen worden. Medwedew gibt an, als Waise der russischen Armee beigetreten zu sein und eine Zeit lang im Gefängnis gesessen zu haben. Dann habe er sich der Söldnergruppe Wagner angeschlossen. Er sei der Gruppe entkommen, nachdem er Zeuge der Tötung gefangener Deserteure geworden sei. Im Telefonat mit dem Chef der Menschenrechtsgruppe sagte er nach der Flucht am 13. Januar: "Ich wurde von meinen ehemaligen Arbeitgebern, vom Wagner-Chef Prigoschin und seiner Bande, dem russischen FSB und der Kriminalpolizei des Innenministeriums gejagt. Ich war in Gefahr, gefangen genommen, getötet, erschossen oder Schlimmeres zu werden." Bereits im Dezember hatte die Menschenrechtsgruppe ein Interview mit ihm veröffentlicht. Damals sagte er, er wisse von mindestens zehn Hinrichtungen und besitze entsprechendes Videomaterial. In der Folge wurde in Russland nach ihm gefahndet. Damals sagte er in Moskau: "Die Gruppe hat meinen Vertrag einseitig geändert. Ohne mich nach meiner Meinung zu fragen, verlängerten sie ihn auf sechs Monate und dann auf acht Monate. Danach bin ich ohne Genehmigung gegangen, weil mir die Dinge, die dort passierten, nicht gefielen. Die norwegische Polizei teilte mit, dass ein ausländischer Staatsbürger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag festgenommen worden sei. Zuvor habe er illegal die russisch-norwegische Grenze in der Arktis und um Asyl gebeten. Sein norwegischer Anwalt sagte, Medwedew befinde sich jetzt im "Raum Oslo".