Die russische Invasion der Ukraine geht nun bereits in die dritte Woche. Und die Lage verschärft sich immer weiter. Ein Berater des ukrainischen Präsidialstabschefs teilte mit, dass das Land sich auf eine neue Welle von Angriffen auf Kiew , Charkiw und die Donbass-Gebiete einstelle. In der Nähe von Kiew ist einem Medienbericht zufolge am Samstagmorgen ein ukrainischer Luftwaffenstützpunkt durch russischen Raketenbeschuss zerstört worden. Auch ein Munitionslager in Wassylkiw sei getroffen worden, zitiert der ukrainische Ableger der russischen Nachrichtenagentur Interfax die Bürgermeisterin des Orts. Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, betonte am Freitag, dass die Hauptstadt der Ukraine auf eine Einkesselung durch die russische Armee gut vorbereitet sei: „Vor dem Krieg lebten 3,5 Millionen Menschen in Kiew. Jetzt, da ein Teil der Frauen und Kinder aus Kiew weg ist, schätzen wir, dass es noch immer fast 2 Millionen Menschen in Kiew gibt. Und es ist sehr wichtig, für die Menschen da zu sein. Wir haben Strom, Heizung, Gas. Wir haben Wasser. Was wir nicht akzeptieren werden, sind Angriffe, die die Logistik zerstören.“ Die ukrainischen Behörden veröffentlichten am Freitag Aufnahmen einer Überwachungskamera, die russische Truppen bei der Festnahme des Bürgermeisters von Melitopol zeigen sollen, einer Stadt im Südosten der Ukraine, die während der Invasion unter russische Kontrolle fiel. Das Außenministerium der Ukraine beschuldigte Russland in einer Erklärung der Verletzung des Völkerrechts durch die Entführung des Bürgermeisters Ivan Fedorov. Unabhängig überprüfen kann man die Echtheit des Videos nicht. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums tobten die Kämpfe am Samstag nordwestlich von Kiew, wobei der Großteil der russischen Bodentruppen 25 km vom Zentrum der ukrainischen Hauptstadt entfernt war, während mehrere andere Städte eingekreist wurden und unter schwerem Beschuss standen.