Unternehmer Jewgenij Prigoschin, Chef der Söldnertruppe, fährt oft selbst in den Donbas. Tausende seiner Soldaten fielen an der Front

Aus Gefängnissen an die Front: Wenn aus Mördern plötzlich Helden gemacht werden

von Bettina Sengling Die Wagner-Miliz belohnt verurteilte russische Schwerverbrecher für den Kampfeinsatz in der Ukraine mit Amnestie. Wer die Front überlebt, gilt als Held.

Vermutlich würde Sergej Schiganow noch leben, hätte an einem Sonntagabend im September 2012 nicht das Gartentor geklemmt. Der junge Mann hatte das Wochenende in seiner Wohnung in der Stadt verbracht, er hatte seine Mutter besucht und mit ihr zu Mittag gegessen. Dann verabschiedete er sich und fuhr los.

Vor Beginn der Arbeitswoche musste Schiganow zurück nach Krestzy. In dem trostlosen Ort zwischen Moskau und Sankt Petersburg arbeitete er als lokaler Richter. Das Haus in der Titow-Straße, an dem das Tor hakte, hatte ihm seine Großmutter hinterlassen. Er lebte dort allein.