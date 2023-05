von Bettina Sengling In Russland steht die Kirche hinter dem Regime. Der Patriarch ist ein Ultranationalist, seine Priester rechtfertigen den Krieg. Wer das kritisiert, wird verfolgt und kaltgestellt.

Das rote Gebetsbüchlein liegt hinter Glas in einer kleinen Vitrine, daneben ein Stück Holz, das aus Jerusalem stammen soll, und ein Schwarz-Weiß-Foto, das ein Priester während langer Jahre im Gulag bei sich trug. Das Büchlein ist noch nicht lange zu besichtigen in der kleinen orthodoxen Kirchengemeinde von Kimry. Es stammt aus einem Schützengraben in der Ukraine, es gehörte, so heißt es, einem gefallenen Söldner der Wagner-Truppe.