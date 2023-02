Der Angriffskrieg durch Russland auf die Ukraine hat auch die internationale Gemeinschaft in Aufruhr und Empörung versetzt. Bei einem Gipfeltreffen der Europäischen Union in Kiew am 3. Februar 2023 trafen sich der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj (m), EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen (r) und Präsident des Europäischen Rates Charles Michel (l)

© Stern-Illustration; Foto: Ukrainian Presidential Press Service/ REUTERS