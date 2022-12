von Yannik Schüller David und Goliath, Freiheitskämpfer und Zar, Recht und Unrecht: Unterschiedlicher könnte das Bild kaum sein, das Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin seit Kriegsbeginn abgeben. Das kommt nicht von ungefähr. Als Oberbefehlshaber spielen sie beide jeweils die Rolle, die von ihnen erwartet wird.

Am 24. Februar 2022 hängt die Welt an Wolodymyr Selenskyjs Lippen. Schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, das weiße Hemd so glatt wie die Rasur. "Heute habe ich mich um ein Telefonat mit dem Präsidenten der Russischen Föderation bemüht. Die Antwort war Schweigen", erklärt der ukrainische Regierungschef im Fernsehen. Es ist der Beginn eines Krieges, der nicht nur mit Waffen geführt wird. Es ist die erste Schlacht in einem Kampf der Selbstdarstellung, der Inszenierung, der Deutungshoheit.