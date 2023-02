Bundeskanzler Olaf Scholz besucht eine Ausbildungsstätte ukrainischer Soldaten in Plutos in Schleswig-Holstein. Bisher musste die Bundesregierung viel Kritik einstecken, was die Unterstützung der Ukraine bzgl. Waffenlieferungen angeht

© Stern-Illustration; Foto: Steffen Kugler/Bundespresseamt/dpa