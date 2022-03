Feuer in einem Wohnhaus in Kiew am Dienstagmorgen. Die ukrainische Hauptstadt war zuvor von zwei schweren Explosionen erschüttert worden. Rettungskräfte erklärten, zwei Menschen seien bei einem Angriff auf ein Wohnhaus getötet worden. In mehreren Teilen des Landes warnten Sirenen vor neuen Luftangriffen, darunter in Odessa im Süden und Tschernihiw im Norden der Ukraine . Die Menschen in Kiew nutzen die Feuerpausen, um die Trümmer zu beseitigen, so gut das möglich ist. Das Ausmaß der Zerstörung ist groß. Das gilt aber auch für die gegenseitige Hilfsbereitschaft, sagt dieser Mann: "Ich bin den Nachbarn dankbar, die geholfen haben, meine Schwiegermutter schnell zu evakuieren. Jetzt ist sie in meinem Auto, sicher und gesund. Gott sei Dank sind alle in Sicherheit. In diesem Gebäude sind alle unverletzt. Keiner wurde verletzt." Ungeachtet der anhaltenden Kämpfe sollten die Gespräche zwischen Unterhändlern der Ukraine und Russlands über eine Waffenruhe am Dienstag fortgesetzt werden. Die Verhandlungen, die ein erster Schritt aus dem Konflikt werden sollen, waren am Montag unterbrochen worden. Seit der russischen Invasion am 24. Februar sind Tausende Menschen bei Kämpfen und Bombardements getötet worden. Laut den Vereinten Nationen sind inzwischen mehr als 2,8 Millionen Menschen vor den Kämpfen in der Ukraine geflohen.