In einer Pressekonferenz bestritt der Generaldirektor der Abteilung für europäische Angelegenheiten, Wang Lutong, dass China die Sanktionen des Westens gegen Russland umgehe. "Wir sind gegen Sanktionen, und die Auswirkungen dieser Sanktionen könnten auch auf den Rest der Welt übergreifen", betonte er. Der Handel Chinas mit Russland dürfe nicht beeinträchtigt werden.



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte an Peking appelliert, seinen Einfluss auf Moskau zu nutzen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Dem widersprach Wang: "Der Schlüssel zu diesem Problem liegt nicht in den Händen Chinas, sondern in Washington und Brüssel", sagte er. Es gehe um die europäische Sicherheit und "es liegt an den Europäern, die Sache zu regeln."