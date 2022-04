In seiner nächtlichen Videoansprache warnte Präsident Selenskyj Ukrainer davor, Posten in von Russen kontrollierten Gebieten anzunehmen. "Meine Botschaft an sie ist einfach: Die Verantwortung für die Kollaboration ist unausweichlich", so der 44-Jährige in Kiew. Die Personen, die sich den Besatzern andienen, nannte Selenskyj Gauleiter. Die Bezeichnung ist aus der Nazi-Zeit bekannt.



Prorussische Separatisten vermeldeten unterdessen, dass der Bürgermeister der Stadt Rubischne, Serhij Chortyw, zu ihnen übergelaufen sei. Rubischne hatte vor Kriegsbeginn laut dpa rund 60.000 Einwohner und liegt im Verwaltungsgebiet Luhansk. Kiewer Politiker drohten Chortyw Vergeltung an.