US-Präsident Joe Biden hat sich angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für einen Ausschluss Moskaus aus der Gruppe der G20 ausgesprochen. Eine entsprechende Frage einer Journalistin bejahte Biden in Brüssel. Indonesien als Organisator des nächsten G20-Gipfels im November hatte zuvor mitgeteilt, zu dem Treffen auf Bali seien alle Staats- und Regierungschefs der Staatengruppe eingeladen worden - auch Kreml-Chef Wladimir Putin. Biden betonte gleichzeitig, wie schwierig das umzusetzen sei, weil alle Staaten einem Ausschluss zustimmen müssten.



Zudem hatte der US-Präsident eine weitere Botschaft an Putin: "Die Nato war noch nie so geeint wie heute. Putin hat mit dem Einmarsch in die Ukraine genau das Gegenteil von dem erreicht, was er erreichen wollte," sagte Biden.



Der US-Präsident kündigte an, die Hilfen für die Ukraine zu verstärken. So seien die Sanktionen gegen russische Personen, Organisationen und Unternehmen ausgeweitet worden, die humanitäre Hilfe wird auf eine Milliarde Dollar aufgestockt und es werde weitere Waffen für die Ukraine geben.