Die Bundesregierung will die Zahl der Bundeswehr-Soldaten in Litauen weiter erhöhen. "Es wird weitere Verstärkung geben", sagt ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin. Über konkrete Details werde informiert, "sobald Truppenteile an der Nato-Ostflanke angekommen sind".

Das Portal The Pioneer berichtet, es würden zusätzlich rund 120 deutsche Soldatinnen und Soldaten in Litauen erwartet. Diese stellten eine Flugabwehrbatterie und sollten Radare sowie das Luftverteidigungssystem "Ozelot" mit sich führen. Erstes Personal sei bereits in Litauen eingetroffen, heißt es. Ein entsprechender Befehl liege seit vergangenem Freitag schriftlich vor.



Angesichts der angespannten Situation schon vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine hatte die Bundeswehr ihre Präsenz in Litauen im Februar bereits um 350 Soldatinnen und Soldaten erhöht. Dort führt Deutschland einen multinationalen Nato-Verband. Die Bundeswehr stellt derzeit über 900 der insgesamt 1600 Soldaten.