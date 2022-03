Die Irritationen wegen des Ukraine-Krieges sind auch in Deutschland im Alltag zu spüren. So schlägt die Entlassung eines ukrainischen Barmanns in Baden-Baden hohe Wellen. Der 52-jährige Angestellte eines Restaurants soll ein Video mit einer Wutrede gegen den russischen Angriffskrieg im Internet veröffentlicht haben, in dem er pauschal gegen Russen wettert, wie die "Badischen Neuesten Nachrichten" berichten. Deshalb sei der Angestellte von seinem Arbeitgeber außerordentlich gekündigt worden. Der Restaurantbetreiber war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.



Der Rauswurf sorgte bei Ukrainern in sozialen Netzwerken dem Bericht zufolge für Unverständnis. Der Tenor: Die Äußerungen rechtfertigten keine fristlose Entlassung. Das Restaurant sei nur um seinen Ruf bei russischsprachigen Gästen besorgt. Inzwischen reagierte sogar der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf Facebook: "Mein Signal an alle Putin-Versteher - Anhänger Putins in Deutschland und anderen Ländern - ihr seid wie die Piloten der russischen Flugzeuge, die ukrainische friedliche Bürger umbringen."