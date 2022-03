In der Ukraine dürfen sich Zivilisten nun offiziell mit Waffen gegen den russischen Angriffs wehren. Ein entsprechendes Gesetz trat am Montag in Kraft, wie ukrainische Medien heute berichteten. Auch legal im Land lebende Ausländer und Staatenlose können demnach Waffen erhalten und diese gegen russische Soldaten einsetzen.



Vor allem in Kiew wurden in den ersten Kriegstagen bereits willkürlich Sturmgewehre und Munition ausgegeben. In den Nächten gab es Schießereien in den Straßen, die erst nach der Verhängung einer strengen Ausgangssperre aufhörten.



Beobachter befürchteten nun, dass Russland zivile Opfer mit der Gefährdung durch bewaffnete Zivilisten begründen könnte. Aus dem Kreml hieß es dazu: "Wenn jemand mit einer Waffe in der Hand einen russischen Soldaten angreift, dann wird er auch zu einem Ziel."