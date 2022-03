Kiew sieht russischen Truppenabzug nur als Umgruppierung

Als "eine Katastrophe auf einer Katastrophe" beschreibt der Chefs des UN-Welternährungsprogramms, David Beasley, die humanitäre Krise in der Ukraine infolge des russischen Angriffskriegs. Bereits vor dem Krieg habe es beispielsweise im Jemen oder an einigen Orten Afrikas schlimme Hunger-Krisen gegeben, wo man nur mit großen Mühen ausreichend helfen habe können, sagte Beasley dem UN-Sicherheitsrat in New York. Nun sei die Krise in der Ukraine noch hinzugekommen.



Innerhalb weniger Wochen sei das Land "vom Brotkorb zu Brot-Schlangen" verändert worden. Die Folgen weltweit könnten in Hinblick auf die Versorgung von Hungerleidenden die Schlimmsten seit dem Zweiten Weltkrieg sein, warnte Beasley.

Im Foto: Essensausgabe in Kiew ©Anastasia Vlasova/Getty