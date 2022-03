Bald vier Wochen tobt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Zahl der zivilen Opfer wächst; in Kiew werden immer mehr Gebäude zerstört. Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen im stern-Liveblog.

Mit deutlichen Worten hat die Ukraine ein Ultimatum der russischen Truppen an die seit Wochen belagerte Stadt Mariupol abgelehnt. "Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben", sagte Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk der "Ukrajinska Prawda" am frühen Montagmorgen. Sie forderte vom russischen Militär die Öffnung eines humanitären Korridors in die Hafenstadt, in der Hunderttausende Zivilisten festsitzen.

Zuvor hatte Russland die ukrainischen Truppen in Mariupol in einem acht Seiten langen Schreiben aufgefordert, die Waffen niederzulegen und die Stadt am Montagvormittag zu verlassen. "Anstatt Ihre Zeit auf acht Seiten Brief zu verschwenden, öffnen Sie einfach einen Korridor", zitierte Wereschtschuk aus ihrer Entgegnung.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

Kiew weiter unter Beschuss: Beim Angriff auf mehrere Gebäuden im Westen der ukrainischen Hauptstadt wurden am späten Sonntagabend mindestens acht Menschen getötet.

Entwarnung nach Leck in Chemiewerk: In einem Chemiewerk in der nordöstlichen Stadt Sumy war am Montagmorgen hochgiftiges Ammoniak ausgetreten. Laut Zivilschutz besteht jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung.

Unterhändler der Ukraine und Russlands haben für Montag eine neue Verhandlungsrunde per Videoschalte angesetzt. Zudem will US-Präsident Biden per Video mit Scholz, Macron, Draghi und Johnson beraten.

Mit dem Krieg in der Ukraine befassen sich am Vormittag auch die Außen- und Verteidigungsminister der Europäischen Union in Brüssel. Dabei geht es um weitere humanitäre wie militärische Hilfe für die Ukraine sowie die mehr als zwei Millionen Geflüchteten.

Die neusten Entwicklungen in unserem Liveblog.

Live Blog Tag 26 im Ukraine-Krieg Leonie_Scheuble Bei einem russischen Angriff sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau im Nordwesten der Ukraine mehr als 80 Kämpfer getötet worden. Auf dem Truppenübungsplatz Nowa Ljubomyrka im Gebiet Riwne sei mit Raketen ein Zentrum zur Vorbereitung von Nationalisten und Söldnern zerstört worden, teilte das Ministerium mit. Dabei seien mehr als 80 Kämpfer getötet worden. Zudem sei in einem Vorort von Kiew ein Stützpunkt der ukrainischen Streitkräfte eingenommen worden, dabei hätten sich mehr als 60 Soldaten und Offiziere ergeben und in Gefangenschaft begeben. Diese Angaben lassen sich bisher jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Christine Leitner Eigentlich war für heute eine erneute Verhandlungsrunde zwischen den russischen und ukrainischen Unterhändlern angesetzt. Doch der Kreml sieht keine Voraussetzung für ein Treffen zu Friedensverhandlungen. "Sie haben einfach nichts zum Festklopfen, keine Vereinbarungen, die sie festhalten könnten", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Für ein Treffen müssten "Hausaufgaben" gemacht und die Ergebnisse der Verhandlungen vereinbart werden, bevor sich der russische Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj treffen könnten.



Bisher sei das nicht in Sicht, es brauche mehr Dynamik von ukrainischer Seite, meinte Peskow. "Diejenigen, die können, sollten ihren Einfluss auf Kiew nutzen, um Kiew verhandlungsbereiter, konstruktiver bei diesen Verhandlungen zu machen."



Die "internationalen Strukturen" sollten auch Druck auf die Ukraine ausüben, damit mehr Menschen über die humanitären Korridore umkämpfte Städte verlassen könnten - "falls natürlich das offizielle Kiew irgendwelche Macht über die nationalistischen Einheiten hat", sagte Peskow. Russland behauptet immer wieder, nationalistische Kämpfer in der Ukraine würden die Korridore sabotieren. Die Ukraine wiederum wirft russischen Truppen vor, die Zivilisten auf der Flucht zu beschießen.

Leonie_Scheuble In Kriegszeiten ist ihr Job wichtiger denn je: Viele Ärztinnen und Ärzte arbeiten in der Ukraine derzeit am Limit. Iryna ist eine von ihnen – oft arbeitet sie 24 Stunden am Stück auf der Neugeborenenstation in Charkiw. Nun hat Superstar David Beckham der Ärztin seinen Instagram-Kanal überlassen. Sehen Sie im Video, wie Iryna Einblicke in den brutalen Kriegsalltag gibt.

Leonie_Scheuble Deutsche Sicherheitsbehörden haben nach Angaben des Bundesinnenministeriums Kenntnisse zu 27 Rechtsextremisten mit dem Reiseziel Ukraine. Bei dieser Gruppe gebe es Informationen zu Reisebewegungen oder -absichten, bestätigte ein Sprecher des Ministeriums. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet. Zwölf seien bereits wieder aus der Ukraine zurückgekehrt.



Daneben wüssten die Behörden von einer Zahl von Rechtsextremisten "im niedrigen einstelligen Bereich", bei denen es Anhaltspunkte für eine angestrebte Beteiligung an Kriegshandlungen gebe, so der Sprecher. Ein Teil der geplanten oder erfolgten Ausreisen ziele nicht auf eine Teilnahme an Kämpfen "sondern auf vorgebliche "Berichterstattung vor Ort" oder "Hilfe vor Ort" ab." Bislang habe die Bundespolizei Ausreisen von Extremisten im einstelligen Bereich verhindert.

Leonie_Scheuble Kurz vor den Beratungen der EU-Außen- und Verteidigungsministern in Brüssel hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die Zerstörung der ukrainischen Hafenstadt Mariupol durch die russische Armee scharf verurteilt. "In Mariupol spielen sich massive Kriegsverbrechen ab", sagte Borrell. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nannte die gezielten russischen Angriffe auf Zivilisten in Krankenhäusern und Theatern in der Ukraine "eindeutig Kriegsverbrechen".



Borrell forderte mit Blick auf den EU-Gipfel am Donnerstag eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Russland, vor allem im Energiebereich. Auch Irland, Litauen und andere Mitgliedsländer sprachen sich dafür aus.



Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt die Folgen des Luftangriffs auf das Theater von Mariupol (M). Foto: Uncredited / Satellite image © 2022 Maxar Technologies / AP / DPA

Leonie_Scheuble Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben aus Kiew mindestens 115 Kinder getötet worden. Zudem seien bisher mehr als 140 Kinder verletzt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Die meisten Opfer habe es demnach in der Hauptstadt Kiew gegeben. Der Generalstaatsanwaltschaft zufolge wurden seit Kriegsbeginn am 24. Februar etwa 530 Schulgebäude und Lehreinrichtungen angegriffen, davon seien 72 davon komplett zerstört worden. Diese Angaben lassen sich bisher jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Leonie_Scheuble Bei einem Angriff auf ein Einkaufszentrum in Kiew sind mindestens acht Menschen getötet worden, wie die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Nach der Schilderung eines AFP-Reporters lagen mehrere Leichen vor dem Einkaufszentrum Retroville im Nordwesten Kiews, während Rettungskräfte in den Trümmern nach weiteren Opfern suchten. Zunächst war die Rede von sechs Leichen gewesen (Blogeintrag 7.22 Uhr).

https://twitter.com/KyivIndependent/status/1505663634923528195

Das zehnstöckige Gebäude war am späten Sonntagabend von einer gewaltigen Explosion erschüttert worden. Der gesamte südliche Teil des Einkaufszentrums und Autos auf seinem Parkplatz wurden zerstört, wie der Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Im Boden klaffte ein mehrere Meter großer Krater. Die verkohlten Überreste des Gebäudes qualmten am Morgen immer noch.

Leonie_Scheuble Die Zahl der geflüchteten Menschen aus der Ukraine steigt weiter an. In Deutschland sind seit Beginn des russischen Angriffs 225.357 Kriegsflüchtlinge erfasst worden, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Da es an den EU-Binnengrenzen jedoch keine festen Grenzkontrollen gibt, dürfte die Zahl der tatsächlich Angekommenen wahrscheinlich deutlich höher ausfallen.



Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) fordert daher einen "Masterplan" zur Einrichtung von einer Million Unterkunftsplätzen für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Stamp sagte im Deutschlandfunk, dass zwar niemand sagen könne, auf welche Größenordnung man sich einstellen müsse. Aus seiner Sicht wäre es aber "fahrlässig, das jetzt laufen zu lassen". Deswegen brauche man "zunächst mal einen Plan, dass wir eine Million Betten so schnell wie möglich generieren können, damit wir für den Fall, dass es dazu kommt, auch tatsächlich Unterkunft bieten können".

Leonie_Scheuble Für die umkämpften Gebiete in der Ukraine sollen acht neue Fluchtrouten eingerichtet werden. Die Korridore werden für Busse zur Evakuierung von Zivilisten und zur Lieferung von Hilfsgütern genutzt, wie Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk ankündigte. Aus der Umgebung der belagerten Hafenstadt Mariupol sollen Menschen in die südostukrainische Großstadt Saporischschja gebracht werden. Aus den umkämpften Orten nördlich und östlich der Hauptstadt Kiew ist demnach eine Evakuierung näher an die Hauptstadt geplant.



Der Plan sieht zudem eine Evakuierung aus dem Großraum Sjewjerodonezk und Lyssytschansk im Luhansker Gebiet in die Stadt Bachmut in der benachbarten Region Donezk vor. Wereschtschuk kündigte an, am Abend über die Umsetzung zu informieren.

Leonie_Scheuble Während des Kalten Krieges bewahrte Finnland seine Neutralität, indem es gute Beziehungen zu seinem Nachbarn, der Sowjetunion, unterhielt. Eine Nato-Mitgliedschaft war lange kein Thema. Das hat sich mit der russischen Invasion in der Ukraine schlagartig geändert. Wie aus "ziemlich besten Freunden" mögliche Gegner werden, lesen Sie hier bei stern+ (€).



Im Bild: Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) und sein finnischer Amtskollege Sauli Niniistö, hier im Jahr 2017. © Stringer / Picture Alliance

Leonie_Scheuble Die Polizei in Bonn warnt vor der Verbreitung eines russischsprachigen Fakevideos über einen angeblichen tödlichen Angriff auf einen 16-Jährigen durch Ukrainer im Raum Euskirchen. Es lägen "keinerlei Informationen" über einen entsprechenden Vorfall vor, teilten die Beamten in der nordrhein-westfälischen Stadt am Sonntag mit. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen auf.



In dem online verbreiteten Video wird laut Polizei in russischer Sprache von einer angeblichen Attacke berichtet, bei der eine Gruppe von Ukrainern einen 16-Jährigen zu Tode geprügelt haben soll. "Die Experten gehen derzeit davon aus, dass es sich um ein absichtliches Fakevideo handelt, das Hass schüren soll", teilten die Beamten mit.

Leonie_Scheuble Der Sicherheitsberater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Ihor Schowkwa, hat den bisherigen Angriff Russlands auf Kiew als "gescheitert" bezeichnet. "Im Großen und Ganzen scheitert Russland in Kiew. Sie versuchen die Hauptstadt weiter einzukreisen, aber es gelingt ihnen nicht", sagte Schowkwa im ZDF-"Morgenmagazin". Von Deutschland forderte er mehr Unterstützung durch Luftverteidigungsfähigkeiten.



Schowkwa warf Russland vor, wissentlich Zivilisten anzugreifen, insbesondere in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol. Die Stadt sei eingekreist. "Es ist ein Völkermord, der dort stattfindet. Die Russen wollen, dass die Stadt sich ergibt, aber die Antwort ist unsererseits natürlich klar."

Leonie_Scheuble Der Krieg in der Ukraine treibt immer mehr Menschen in die Flucht. Allein in Deutschland sind bisher laut Innenministerium mindestens 218.000 Geflüchtete angekommen, Tendenz steigend. Nun wirft die Union der Bundesregierung vor, die Bevölkerung über die absehbare Zahl von Ankommenden im Unklaren zu lassen. Die bisher genannte Zahl von einer Million Flüchtlingen aus der Ukraine, die nach Deutschland kommen könnten, sei "völlig unrealistisch" und zu niedrig, sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul (CDU), der "Bild". "Ich erwarte ein Vielfaches dessen für Deutschland", sagte er. "Deshalb müssen wir uns auch wesentlich besser vorbereiten", fügte Wadephul hinzu. Er forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, das Thema "endlich zur Chefsache" zu machen.



Im Bild: Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Berlin am ehemaligen Flughafen TXL an © Christophe Gateau / DPA

Leonie_Scheuble US-Präsident Joe Biden will am Freitag nach Warschau reisen, um mit dem polnischen Staatschef Andrzej Duda über den Einmarsch Russlands in der Ukraine zu sprechen. "Der Präsident wird erörtern, wie die Vereinigten Staaten an der Seite unserer Verbündeten und Partner auf die humanitäre und menschenrechtliche Krise reagieren, die Russlands ungerechtfertigter und unprovozierter Krieg gegen die Ukraine ausgelöst hat", erklärte Bidens Sprecherin Jen Psaki am Sonntagabend. Zuvor wird der US-Präsident am Donnerstag in Brüssel an einem EU-Gipfel sowie einem Nato-Gipfel teilnehmen.

Leonie_Scheuble Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bei Schauspielerin Mila Kunis und ihrem Mann Ashton Kutcher für ihre Unterstützung bedankt. "Beeindruckt von ihrer Entschlossenheit. Sie inspirieren die Welt", schrieb der 44-Jährige am Sonntag bei Twitter. Dazu postete Selenskyj ein Foto, das ein Videotelefonat mit ihm und dem Schauspielerpaar zeigt.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1505643511928037379

Kunis und Kutcher hatten Anfang März zu Spenden für humanitäre Hilfe für die Ukraine aufgerufen. Ziel ihrer Spendenaktion waren 30 Millionen US-Dollar, laut Selenskyj wurden rund 35 Millionen US-Dollar gesammelt. Der Präsident würdigte das Engagement der Schauspieler: Sie seien unter den ersten gewesen, "die auf unsere Trauer reagierten", schrieb Selenskyj.

