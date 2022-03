In der Ukraine laufen die Evakuierungen von Zivilisten aus den umkämpften Städten im Norden und Osten des Landes auf Hochtouren. Evakuiert werde vor allem aus dem Gebiet Sumy an der russischen Grenze in Richtung des zentralukrainischen Poltawa, teilte der Vizechef des Präsidentenbüros Kyrylo Tymoschenko via Telegram mit. Ebenso werde versucht, Menschen aus Isjum im Gebiet Charkiw und den belagerten Städten Mariupol und Wolnowacha im Donezker Gebiet in sichere Regionen zu bringen.



Zudem seien weitere Transporte aus den nordwestlichen Vororten von Kiew in die Hauptstadt geplant. Menschen können sowohl mit eigenen Autos als auch mit bereitgestellten Bussen über die vereinbarten Korridore aus dem Kampfgebiet hinausgelangen.



Im Bild: Eine Frau flieht mit ihrem Hund auf dem Arm aus der ukrainischen Stadt Irpin © Sergei Supinsk / AFP