In einer Rede hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Menschen in Russland, die gegen den Angriffskrieg in der Ukraine protestieren, gewürdigt. Der Krieg stütze sich auf "Lüge, Propaganda und eine eiskalte Zensurmaschine", sagte Steinmeier. "Jede und jeder in Russland, der dieser Maschine trotzt, der für die Wahrheit kämpft, ist unglaublich mutig und verdient unseren tiefen Respekt und unsere Unterstützung."



Wer das Licht der Information aussperren muss, der braucht offenbar Finsternis für das, was er tut

so der Bundespräsident. Berichterstattung zu verbieten, sei ein Zeichen von Schwäche. "Wer bei dem, was er tut, nicht gesehen werden möchte, plant nicht einfach irgendetwas, sondern er führt etwas im Schilde, von dem er weiß, dass es nicht richtig ist. Und nichts ist so falsch wie der Krieg gegen die Ukraine", führte Steinmeier () weiter aus.