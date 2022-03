Bald vier Wochen tobt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Zahl der zivilen Opfer wächst; in Kiew werden immer mehr Gebäude zerstört. Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen im stern-Liveblog.

Russland hat den zermürbten Verteidigern der ukrainischen Hafenstadt Mariupol ein Ultimatum gestellt – das prompt abgelehnt wurde. "Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben", sagte Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk der "Ukrajinska Prawda" am frühen Montagmorgen. Sie forderte vom russischen Militär die Öffnung eines humanitären Korridors in die Hafenstadt, in der Hunderttausende Zivilisten festsitzen.

Zuvor hatte Russland die ukrainischen Truppen in Mariupol in einem acht Seiten langen Schreiben aufgefordert, die Waffen niederzulegen und die Stadt am Montagvormittag zu verlassen. "Anstatt Ihre Zeit auf acht Seiten Brief zu verschwenden, öffnen Sie einfach einen Korridor", zitierte Wereschtschuk aus ihrer Entgegnung.

Die neusten Entwicklungen in unserem Liveblog.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

Kiew weiter unter Beschuss: Beim Angriff auf mehrere Gebäuden im Westen der ukrainischen Hauptstadt wurden am späten Sonntagabend mindestens vier Menschen getötet.

Gefährliches Leck in Chemiewerk in der Nordukraine: In einem Chemiewerk in der Stadt Sumy in Nordosten der Ukraine trat am Montagmorgen aus noch unbekannter Ursache hochgiftiges Ammoniak aus. Der regionale Militärchef schlug über Telegram Alarm.

Union warnt vor "Kontrollverlust" bei steigenden Flüchtlingszahlen: Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert von der Bundesregierung mehr Einsatz zur Bewältigung des Zustroms von Geflüchteten aus der Ukraine.

Unterhändler der Ukraine und Russlands haben für Montag eine neue Verhandlungsrunde per Videoschalte angesetzt. Zudem will US-Präsident Biden per Video mit Scholz, Macron, Draghi und Johnson beraten.

Live Blog Tag 26 im Ukraine-Krieg 1