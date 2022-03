Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,



die Ukraine hat ein Ultimatum der russischen Truppen an die seit Wochen belagerte Stadt Mariupol mit deutlichen Worten abgelehnt. "Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben", sagte Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk der "Ukrajinska Prawda" am frühen Morgen. Sie forderte vom russischen Militär die Öffnung eines humanitären Korridors in die Hafenstadt, in der noch immer mehrere Hunderttausend Zivilisten festsitzen.



Zuvor hatte Russland die ukrainischen Truppen in Mariupol in einem acht Seiten langen Schreiben aufgefordert, die Waffen niederzulegen und die Stadt am Montagvormittag zu verlassen. "Anstatt Ihre Zeit auf acht Seiten Brief zu verschwenden, öffnen Sie einfach einen Korridor", zitierte Wereschtschuk aus ihrer Entgegnung.