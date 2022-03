Die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine nimmt leicht ab. Wie das Bundesinnenministerium mitteilt, hat die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 278.008 Kriegsflüchtlinge in Deutschland festgestellt.



Damit wurden gestern 5670 neu angekommene Geflüchtete erfasst. In der vergangenen Woche waren täglich etwa 7000 Einreisen festgestellt worden. In den Wochen zuvor hatte die Bundespolizei pro Tag jeweils mehr als 10.000 Menschen aus der Ukraine gezählt, die in Deutschland Zuflucht suchten.



Seit Kriegsausbruch haben sich knapp 2,35 Millionen Menschen in Polen in Sicherheit gebracht, wie der polnische Grenzschutz auf Twitter mitteilt. Allein gestern waren es demnach rund 21.000 Menschen. Von Polen in Richtung Ukraine hätten seit Kriegsbeginn rund 364.000 Menschen die Grenze überquert. Bei diesen Reisenden handelt es sich nach früheren Angaben des Grenzschutzes zum überwiegenden Teil um ukrainische Staatsbürger, die in ihr Heimatland zurückkehren.



Foto: Boris Roessler/dpa

Flüchtlinge aus der Ukraine warten nach ihrer Landung auf dem Flughafen Frankfurt auf ihre Registrierung durch die Bundespolizei