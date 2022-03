Bald vier Wochen tobt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Zahl der zivilen Opfer wächst; in Kiew werden immer mehr Gebäude zerstört. Verfolgen Sie die wichtigsten Entwicklungen im stern-Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angekündigt, über jeden möglichen "Kompromiss" bei den Verhandlungen mit Russland sein Volk entscheiden zu lassen. Die Inhalte eines möglichen Abkommens könnten "historische" Veränderungen bedeuten, sagte der Staatschef in einem am Montagabend veröffentlichten Interview mit der Nachrichten-Website Suspilne. Entschieden werde darüber von ukrainischer Seite am Ende in einem Referendum.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine am 24. Februar haben sich Unterhändler Kiews und Moskaus zu mehreren Verhandlungsrunden getroffen. Die Türkei, die eine Vermittlerrolle eingenommen hat, hatte am Sonntag Fortschritte in den Gesprächen gemeldet. In den Verhandlungen geht es demnach unter anderem um die von Russland geforderte "Neutralität" der Ukraine, den Status der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk sowie um den Status der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

Ukrainischer Präsident Selenskyj ruft zu Widerstand auf

Russischer Vize-Außenminister: Beziehung zu USA am Rande des Abbruchs

Ukrainische Flüchtlinge geraten zunehmend ins Visier von Verbrechern. Menschenrechtsoragnisationen und die Gewerkschaft der Polizei fordern einen stärkeren Schutz der Menschen

Selenskyj schlägt Papst Franziskus als Kriegsvermittler vor

EU plant "Treuhandfonds zur Solidarität mit der Ukraine" zur Unterstützung der Ukraine

Westen plant weitere Sanktionen gegen Russland

Scholz weiterhin gegen Importstopp von russischen Energieressourcen

Erste Ermittlungen gegen russischen Journalisten wegen Verbreitung "falscher" Informationen

Live Blog Tag 27 im Ukraine-Krieg Tim Schulze "Im schlimmsten Fall werden wir sterben, aber wir werden uns niemals ergeben." Mit eindringlichen Worten hat der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, in einer Video-Ansprache vor dem Europarat den Durchhaltewillen der ukrainischen Hauptstadt betont. "Als Bürgermeister von Kiew verspreche ich Euch eines: Die Russen werden niemals in Kiew einmarschieren", sagte der frühere Boxweltmeister vor dem Kongress der Gemeinden und Regionen Europas in Straßburg.



"Wir haben jedes Gebäude befestigt, jede Straße, jede Ecke der Stadt. Wir werden kämpfen, um unsere Stadt und unsere Zukunft zu verteidigen", fuhr Klitschko fort. "Wir werden nicht auf die Knie gehen." Klitschko rief die europäischen Staaten auf, sein Land im Kampf gegen die russische Invasion "wirtschaftlich, politisch und militärisch" zu unterstützen. "Wir brauchen Waffen, wir kämpfen gegen eine der mächtigsten Armeen des Planeten", appellierte er.

Tim Schulze Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Bedingungen für einen Waffenstillstand mit der Ukraine gesprochen. Bei dem etwa einstündigen Telefonat sei es auch um "Sicherheitsvoraussetzungen für substanzielle Themen" gegangen, teilte der Élyséepalast im Anschluss mit. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht.



Der Kreml teilte mit, es sei ein "ausführlicher Meinungsaustausch über die Situation um die Ukraine, einschließlich der laufenden Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Vertretern" fortgesetzt worden. In vergangenen Telefonaten mit ausländischen Staats- und Regierungschefs hatte Putin immer wieder den Vorwurf erhoben, der Westen ignoriere ukrainische Angriffe auf Zivilisten in der Ostukraine.

Tim Schulze Die Agentur bringt folgende Eilmeldung: Russland würde Atomwaffen nur bei "existenzieller Bedrohung" einsetzen, sagte ein Kreml-Sprecher. Da fragt man sich: Was verstehen die russische Regierung und ihr Präsident unter "existenzieller Bedrohung"? Zur Erinnerung: Einer der Gründe, die Russland für den Überfall auf die Ukraine nannte, war, dass sich Russland durch die Ukraine und die Nato bedroht fühlte.

Christine Leitner In Russland ermittelt die Justiz gegen einen bekannten Journalisten. Das für die Verfolgung schwerer Straftaten zuständige russische Ermittlungskomitee erklärte, Alexander Newsorow habe "wissentlich falsche Informationen über einen absichtlichen Beschuss einer Entbindungsklinik in der Stadt Mariupol durch die russischen Streitkräfte veröffentlicht".



Dabei seien auch "nicht vertrauenswürdige" Fotos von betroffenen Zivilisten veröffentlicht worden. Das russische Verteidigungsministerium habe bereits offiziell erklärt, "dass diese Information falsch war".



Es sind die ersten bekannten Ermittlungen gegen einen bekannten Journalisten oder Kommentator, die auf einem kürzlich beschlossenen Gesetz fußen, das bis zu 15 Jahre Gefängnis für die Verbreitung von "Falschnachrichten" über die russische Armee ermöglicht. Dieses wurde vor dem Hintergrund des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine verabschiedet.

Christine Leitner In Mariupol sind nach Behördenangaben mehr als 200.000 Menschen eingeschlossen. Die Lage ist nach wochenlangem russischen Beschuss und Belagerung dramatisch. Bewohner, denen die Flucht gelang, berichteten nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch von einer "eiskalten Höllenlandschaft voller Leichen und zerstörter Gebäude". Tausende Menschen harrten in unterirdischen Räumen aus - ohne Wasser, Nahrung, Strom und Kommunikationsmöglichkeiten.



Dieses Bild zeigt Bürger der Stadt beim Sammeln von Habseligkeiten und Vorräten. (Foto: Maximilian Clarke/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa) Bild entfernen

Christine Leitner Inmitten verzweifelter Bemühungen zur Evakuierung der Zivilbevölkerung sind in der von russischen Truppen belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol nach Behördenangaben zwei "extrem starke Bomben" eingeschlagen. "Es ist klar, dass die Belagerer sich nicht für die Stadt interessieren, sie wollen sie auslöschen, zu Asche reduzieren", erklärte die Stadtverwaltung.

Christine Leitner Der Ukraine-Krieg hat Familien, Paare und Freunde getrennt. Viele halten telefonisch Kontakt, so wie hier: Ein ukrainischer Soldat telefoniert mit seiner Frau. (Foto: Fadel Senna / AFP) Bild entfernen

Christine Leitner Unterdessen meldet das Weiße Haus, dass der Westen neue Sanktionen gegen Russland verhängen werde. Die konkreten Maßnahmen sollen laut Sicherheitsberater Jake Sullivan am Donnerstag verkündet werden - im Rahmen der Gipfeltreffen der Nato und der EU in Brüssel. Es gehe um "ein weiteres Sanktionspaket", teilte Sullivan mit. Bereits bestehende Sanktionen sollen zudem verschärft werden. Damit werde Moskau eine Umgehung der Maßnahmen erschwert.

Christine Leitner Und wieder geht der Ukraine-Krieg auf Kosten des Luxus: In Gibraltar ist die Jacht des russischen Oligarchen Dimitri Pumpianski beschlagnahmt worden. Wie die Behörden mitteilten, lag beim Obersten Gericht Gibraltars ein Antrag auf Beschlagnahme vor, der von einer "großen internationalen Bank" gestellt worden sei.



Pumpianski ist Chef des größten russischen Pipeline-Herstellers TMK. Daher bestehen gegen ihn auch Sanktionen der EU im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine. Mehrere europäische Länder, darunter Spanien, Italien und Frankreich, haben Jachten von sehr reichen Russen beschlagnahmt.

Christine Leitner Anders als Deutschland will Litauen künftig von russischen Energieimporten unabhängig werden. bezieht nach Parlamentsangaben jährlich Energieressourcen (Öl, Gas und Strom) im Wert von mehr als drei Milliarden Euro von Russland. Jetzt fordert das Parlament einen Lieferstopp von Energieressourcen aus Russland. In einer am Dienstag einstimmig angenommenen Entschließung fordert die Volksvertretung Seimas die Regierung in Vilnius auf, Lösungen vorzulegen, um den Import und Verbrauch von russischem Öl und Erdgas so schnell wie möglich zu stoppen. Dazu sei auch ein rechtlicher Rahmen auszuarbeiten, der es Unternehmen ermöglicht, bestehende Verträge über russische Energie-Lieferungen kündigen zu können.

Christine Leitner Während sich die deutsche Bundesregierung weigert, auf Energieimporte aus Russland zu verzichten, zieht ein Ölkonzern drastische Konsequenzen. Der französische Energieriese Total will bis zum Jahresende kein russisches Erdöl mehr kaufen. Es sollten keine neuen Verträge mehr geschlossen oder bestehende verlängert werden, teilte der Konzern mit. Bereits zuvor hatte Total bekannt gemacht, kein russisches Erdöl mehr auf dem Spotmarkt, also kurzfristig, zu kaufen. Von dem Schritt wird auch die Raffinerie im sachsen-anhaltinischen Leuna betroffen sein. Man werde für diese eine Alternative schaffen, hieß es von Total.

Christine Leitner Weil US-Präsident Joe Biden seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin als "Kriegsverbrecher" bezeichnet hatte, wurde gestern der US-Botschafter in Moskau einbestellt. Trotz der angespannten Lage betonen die Vereinigten Staaten, wie wichtig diplomatische Beziehungen seien. "Ich möchte direkt sagen, dass die Vereinigten Staaten nicht die Absicht haben, die Botschaft in Moskau zu schließen", sagte der US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, der oppositionellen russischen Zeitung "Nowaja Gaseta". "Und Präsident (Joe) Biden hat nicht die Absicht, mich als Botschafter abzuberufen."



Zugleich sagte Sullivan: "Nichtsdestotrotz haben wir Anzeichen vonseiten der russischen Führung gesehen, die darauf hindeuten, dass die diplomatischen Beziehungen beendet werden könnten. (...) Das wurde nicht explizit ausgesprochen, aber so eine Drohung klang an."



Aus dem Außenministerium in Moskau hieß es zuletzt, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen "an den Rand des Abbruchs" geraten seien.

Christine Leitner Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den früheren Sowjetrepubliken Georgien und Moldau die Unterstützung Deutschlands und der EU zugesagt - insbesondere mit Blick auf die hohe Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine. Nach Angaben seines Sprechers telefonierte der Kanzler mit dem georgischen Ministerpräsidenten Irakli Gharibaschwili und der moldauischen Präsidentin Maia Sandu.



"Die Gespräche dienten vor allem dem Austausch über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Länder der Region", erklärte der Sprecher. Gerade bei der "Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit Flüchtenden aus der Ukraine" wollten Deutschland und die EU helfen.

Christine Leitner Die russischen Streitkräfte haben bei ihrem Angriff auf die Ukraine nach Einschätzung aus der US-Regierung weiterhin mit großen logistischen Problemen zu kämpfen. Mängel gebe es nicht nur bei Lebensmitteln und Treibstoff, sondern auch bei der Ausrüstung für die Soldaten, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums. "Wir haben Hinweise darauf erhalten, dass einige Soldaten tatsächlich Erfrierungen erlitten haben und aus dem Kampf genommen wurden. Sie haben also weiterhin Probleme mit der Logistik und der Versorgung." Bei der Kommunikation untereinander hätten die russischen Truppen ebenfalls Probleme.



Der Pentagon-Vertreter führte die logistischen Schwierigkeiten der russischen Streitkräfte auf den anhaltenden Widerstand der Ukrainer und auf schlechte Planung zurück. Die Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Brennstoff würden auch die Marine betreffen. "Sie machen sich Sorgen darüber, ob sie ihre Schiffe weiterhin mit Treibstoff versorgen können."

Christine Leitner Trotz aller Kritik will Bundeskanzler Olaf Scholz weiter Energie-Importe aus Russland beziehen. Einem Importstopp hatte er kurz vor den Gipfeltreffen von EU, G7 und Nato in Brüssel klar abgelehnt. Die Position der Bundesregierung sei unverändert, sagte Scholz in Berlin. Das gelte auch für viele andere EU-Mitgliedsstaaten, deren Abhängigkeit von russischer Energie noch größer sei. "Niemanden darf man in dieser Hinsicht im Regen stehen lassen."



Sanktionen müssten einerseits einen starken Effekt auf Russland haben, andererseits aber auch für die eigene Volkswirtschaft verkraftbar sein, betonte Scholz. "Wir müssen ja sehr klar sein: Das kann sein, dass es sich hier nicht um eine kurze Angelegenheit handelt, sondern um eine längere Auseinandersetzung. Und da müssen wir das alle gemeinsam durchhalten."

