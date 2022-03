Die Lage in der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol wird immer dramatischer – dort sind nach offiziellen Angaben bisher mehr als 2300 Zivilistinnen und Zivilisten gestorben. Auch in anderen Landesteilen gehen die Angriffe weiter. Verfolgen Sie die Entwicklungen am 20. Kriegstag im stern-Liveblog.

Es ist Tag 20 der völkerrechtswidrigen Invasion Russlands in die Ukraine – und die Angriffe gehen mit unverminderter Härte weiter. In der belagerten Hafenstadt Mariupol spitzt sich die Lage für die Zivilbevölkerung immer weiter zu. Die Behörden befürchten inzwischen Zehntausende zivile Opfer. Ein Hilfskonvoi in die Stadt hängt nach Angaben der Regierung in Kiew seit Tagen fest.

Im Verlauf des Dienstags solle es weitere Versuche geben, Menschen aus umkämpften Städten herauszubringen. Die Ukraine wirft Russland weiterhin vor, auch die Fluchtkorridore unter Beschuss zu nehmen.

Die wichtigsten Meldungen des Tages in Kürze:

Live Blog Tag 20 im Ukraine-Krieg Tim Schulze Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind nach Angaben des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in Kiew angekommen. Dazu postete er auf Twitter Bilder, die ihn mit seinem Vize Jaroslaw Kaczynski sowie Tschechiens Ministerpräsidenten Petr Fiala und seinem slowenischen Amtskollegen Janez Jansa an einem Tisch mit einer Karte der Ukraine zeigten.https://twitter.com/MorawieckiM/status/1503782996444340224

Tim Schulze Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 97 Kinder getötet worden. "Die Russen haben bereits 97 Kinder getötet", indem sie "Schulen, Krankenhäuser und Wohnhäuser" bombardierten, sagte Selenskyj in einer Video-Schalte vor dem kanadischen Parlament. "Wir bitten um echte Unterstützung, die uns helfen wird zu siegen", sagte er und forderte den Westen auf, seine Hilfe zu verstärken.

Tim Schulze Auf Schweizer Konten liegen nach einer Schätzung der Bankiervereinigung Vermögen russischer Kunden im Umfang von etwa 150 bis 200 Milliarden Franken (bis zu 194 Mrd Euro). Das entspreche einem "tiefen einstelligen Prozent-Betrag" der grenzüberschreitenden Vermögen, sagte der Präsident der Vereinigung, Marcel Rohner. Wie hoch die russischen Vermögen sind, die wegen der Russland-Sanktionen eingefroren wurden, konnte Rohner nicht einschätzen. Im Juni werde das klarer sein: bis dahin müssten Finanzinstitute blockierte Gelder an das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) melden.

Tim Schulze Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten werden in der kommenden Woche zu einem Sondergipfel zu Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammenkommen. Das Treffen soll am 24. März in der Bündniszentrale in Brüssel organisiert werden, wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Abend mitteilte.

Tim Schulze In einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Charles Michel hat Russlands Präsident Wladimir Putin das Auftreten der ukrainischen Seite bei den laufenden Verhandlungen kritisiert. Putin habe gesagt, "dass Kiew keine ernsthafte Haltung zur Suche nach für beide Seiten akzeptablen Lösungen zeigt", hieß es in einer Kreml-Mitteilung vom Dienstagabend. Zudem warf Putin der EU vor, am Montag einen ukrainischen Raketenangriff auf ein Wohngebiet im ostukrainischen Separatistengebiet Donezk ignoriert zu haben. Die Ukraine stritt bereits ab, für die Attacke verantwortlich zu sein.

Tim Schulze US-Präsident Joe Biden wird kommende Woche zum EU-Gipfel in Brüssel erwartet. Er soll ab Donnerstag kommender Woche an dem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs teilnehmen, wie ein EU-Mitarbeiter am Dienstag mitteilte. Auch ein Sondergipfel der Nato könnte nach Brüsseler Angaben anberaumt werden.

Tim Schulze Die Nato hat Russland vor einem Chemiewaffen-Angriff in der Ukraine gewarnt. Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte in Brüssel, dies wäre eine Verletzung internationaler Übereinkommen und hätte "einen hohen Preis". Über eine militärische Antwort der Allianz wolle er aber nicht spekulieren. Besorgt ist die Nato nach den Worten Stoltenbergs über einen russischen Angriff "unter falschem Vorwand, bei dem womöglich Chemiewaffen zum Einsatz kommen könnten". Als "absurd" wies der Norweger den Vorwurf aus Moskau zurück, die Ukraine verfüge selbst über Biowaffen-Labore. Am Mittwoch beraten die Nato-Verteidigungsminister auf einer Sondersitzung in Brüssel über den Ukraine-Krieg. Auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) wird erwartet. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow soll per Video dazugeschaltet werden.

Tim Schulze Nach ihrem aufsehenerregenden Protest im russischen Staatsfernsehen gegen den Krieg in der Ukraine ist die Frau in Moskau zu 30.000 Rubel (226 Euro) Geldstrafe verurteilt worden. Die Urteil erging, weil Marina Owssjannikowa in einem Video zu Protesten gegen den Krieg von Kremlchef Wladimir Putin in der Ukraine aufgerufen habe, wie das Bürgerrechtsportal OWD-Info meldete. Der prominente russische Journalist Alexej Wenediktow hatte zuvor ein Foto der Redakteurin mit ihrem Anwalt Anton Gaschinski in einem Gerichtsgebäude veröffentlicht. https://twitter.com/JuliaDavisNews/status/1503736887093219331

Tim Schulze Innerhalb eines Tages haben sich bereits mehr als 100.000 Briten registriert, um für mehrere Monate Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufzunehmen. Das bestätige der britische Premierminister Boris Johnson und bedankte sich für die Hilfsbereitschaft seiner Landsleute. Ab kommenden Freitag können über das neue Programm individuell Visa für Schutzsuchende aus der Ukraine organisiert werden. Kurz nach dem Start der Vermittlungswebsite am Montag brach diese kurzzeitig zusammen. James Cleverly, Staatssekretär im Außenministerium, sagte, er sei darüber "eigentlich ziemlich stolz", da dies die Gastfreundschaft der Briten widerspiegele.https://twitter.com/sternde/status/1503760330022957067

Tim Schulze Norwegens staatlicher Pensionsfonds kann seine Anteile an russischen Unternehmen nicht wie gewünscht verkaufen. Grund ist die Schließung der Märkte, wie Fondschef Nicolai Tangen mitteilte. Der Handel an der Börse in Moskau etwa ist seit dem 28. Februar ausgesetzt; Sanktionen des Westens gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs treffen auch russische Oligarchen, die ansonsten Aktien hätten aufkaufen können.

Tim Schulze Es gibt sie, die russischen Sportler, die freiwillig wegen des Ukraine-Krieges auf Einsätze verzichten. So muss die russische Fußball-Nationalmannschaft bei den bevorstehenden Freundschaftsspielen ohne ihren Kapitän Artem Dsjuba auskommen. "Angesichts der schwierigen Situation in der Ukraine, wo viele Mitglieder seiner Familie leben, hat sich Artem entschuldigt und aus familiären Gründen darum gebeten, nicht nominiert zu werden", erklärte Nationaltrainer Waleri Karpin auf der Website des russischen Fußballverbandes. "Wir haben vereinbart, in Kontakt zu bleiben, und ich werde seine nächsten Spiele bei Zenit St. Petersburg genau beobachten."

Tim Schulze Auf einem Hotelschiff, das in Düsseldorf am Rheinufer liegt und derzeit Flüchtlinge beherbergt, ist eine junge Frau vergewaltigt worden. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Tat habe sich bereits am 6. März ereignet.



Laut "Bild"-Zeitung handelt es sich bei dem Opfer um eine vor dem Krieg geflüchtete junge Ukrainerin. Das bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf den Opferschutz nicht.



Die Verdächtigen seien 26 und 37 Jahre alt, hieß es weiter. Ihre Nationalitäten seien noch ungeklärt. Die Männer seien als Geflüchtete ebenfalls auf dem Schiff untergebracht gewesen, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Inzwischen sitzen sie in Untersuchungshaft.

Tim Schulze Es sieht nicht gut aus für russische Fußball-Klubs: Sie bleiben von europäischen Fußball-Wettbewerben vorerst ausgeschlossen. Der Internationale Sportgerichtshof Cas traf in seinem Urteil nach einem entsprechenden Einspruch des russischen Verbandes zunächst noch keine Entscheidung zum Ausschluss der russischen Nationalmannschaft aus der WM-Qualifikation.

Tim Schulze Ein Kameramann des US-Fernsehsenders Fox ist in der Ukraine getötet worden. Pierre Zakrzewski sei zusammen mit dem Reporter Benjamin Hall außerhalb der Hauptstadt Kiew unter Beschuss geraten, teilte die Geschäftsführerin von Fox News Media, Suzanne Scott, am Dienstag mit. Hall sei bei dem Angriff verletzt worden. https://twitter.com/sternde/status/1503711155633762310

Tim Schulze Nach ihrem aufsehenerregenden Protest im russischen Staatsfernsehen gegen den Krieg in der Ukraine steht die Journalistin vor Gericht. Der prominente russische Journalist Alexej Wenediktow veröffentlichte in einem Telegram-Kanal ein Foto von Marina Owssjannikowa mit ihrem Anwalt Anton Gaschinski in einem Gerichtsgebäude. Zuvor hatte es stundenlang keine Spur von ihr gegeben.



Russische Medien berichteten, dass die TV-Mitarbeiterin wegen der Organisation einer nicht erlaubten öffentlichen Aktion belangt werde. Ihr droht demnach eine Arreststrafe von zehn Tagen oder 30.000 Rubel (226 Euro) Ordnungsstrafe oder bis zu 50 Stunden gemeinnützige Arbeit. Zunächst war befürchtet worden, die Redakteurin könnte nach einem umstrittenen neuen Gesetz wegen Diffamierung der russische Armee verurteilt werden. Dabei drohen bis zu 15 Jahre Haft.

