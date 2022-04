Das Rote Kreuz hat in der Ukraine einen neuen Versuch gestartet, mit einem Flüchtlingskonvoi aus der umkämpften Stadt Mariupol Einwohner herauszuholen. Nachdem das Vorhaben am Freitag gescheitert war, ist ein Team aus neun Helfern erneut aus der Stadt Saporischschja in Richtung Mariupol aufgebrochen, wie ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf mitteilt. Ziel ist es, sichere Fluchtkorridore zu schaffen. Das Rote Kreuz will dann mit drei Fahrzeugen den Konvoi begleiten. So sollten alle Seiten an den humanitären Charakter der Aktion erinnert werden, heißt es.