Mit einer Foto-Ausstellung am Bahnhof von Vilnius will die litauische Eisenbahn russische Bahnreisende über den Krieg in der Ukraine informieren. Die staatliche Bahngesellschaft Lietuvos Gelezinkeliai eröffnete eine Schau an dem Bahnsteig, an dem Transitzüge von Moskau in die russische Exklave Kaliningrad verkehren. Die insgesamt 24 Bilder sind in einer Höhe angebracht, in der sie von den Passagieren im Zug gesehen werden können. Gezeigt werden Kriegsverletzte, trauernde Menschen und zerstörte Gebäude - und auf Russisch die Frage: "Heute tötet Putin die friedliche Bevölkerung der Ukraine. Sind Sie damit einverstanden?".

Foto: Petras Malukas/AFP